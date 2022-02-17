كيفية التداول والاستثمار في سوق دبي المالي وما هي المستندات المطلوبة للتداول والاستثمار في سوق دبي

كيفية التداول والاستثمار في سوق دبي المالي من الأمور المهمة التي يريد معرفتها العديد من المواطنين، كما يرغبون في معرفة كيف يتم التداول بالأوراق المالية في بورصة الإمارات وفي أبوظبي والشرق الأوسط ويرغب المستثمرين في الإلمام بكل المعلومات والأدوات التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة تحقق لهم الأرباح وسوف نذكر في هذا المقال كيف يمكنك الاستثمار والتداول والأوراق والوثائق المطلوبة لذلك.

كيفية التداول والاستثمار في سوق دبي المالي

يرغب العديد من المستثمرين في معرفة التقارير الخاصة بتداول الأوراق المالية لكي يتمكنوا من جنى الأرباح في سوق دبي المالي والبورصة. وهناك فئة كبيرة من المتعاملين الجدد يرغبون في فتح حساب مستثمر بينما بالنسبة للمستثمرين فهم يتطلعون إلى القيام بإدارة المحافظ والأسهم لهم بشكل فعال.

من يمكن له الاستثمار في سوق دبي وناسداك دبي؟

يمكن الاستثمار في ناسداك دبي وسوق دبي المالي لجميع الجنسيات بغض النظر عن مكان الإقامة في أي دولة. ويستطيع أي فرد أو مؤسسة أن يحصل على رقم مستثمر في شركة دبي للإيداع، ويمكن بعدها تداول الأوراق المالية في البورصة سواء كانت سوق دبي أو ناسداك.

طريقة التقديم والوثائق المطلوبة لعملية الاستثمار في سوق دبي

يستطيع المستثمر أن يقوم بطلب الحصول على رقم مستثمر عبر تطبيق سوق دبي المالي ويتم الأمر في عدة دقائق معدودة، كما يمكن من خلال الخدمات الإلكترونية فتح رقم مستثمر والحصول عليه ببساطة عبر تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة.

ويتم التسجيل عبر إدخال البيانات وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ثم يقوم المتقدم بالضغط على الطلبات الالكترونية.

يختار نوع الطلب ويقوم بإدخال التفاصيل المطلوبة مع إرفاق المستندات.

ويضغط في النهاية على إرسال الطلب وسيتم الرد عليك عبر البريد الإلكتروني الذي قام بتسجيله.

مكاتب شؤون المستثمرين للإيداع في دبي

يتوفر مكتب خاص بشؤون المستثمرين يمكنهم الإيداع فيه موجود بالطابق الأرضي للمركز التجاري في برج الشيخ زايد في شارع الشيخ زايد.

وأوقات الدوام تبدأ من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة بدايتها من 8:30 في الصباح إلى الثالثة مساء.

في حالة رغبة المستثمر في تسليم مستندات رسمية يجب عليه التوقيع على طلب إصدار رقم المستثمر الإلكتروني.

ويمكن إصدار الرقم على الفور وتزويد المستثمر به ويتم ارسال الرقم بعد إصداره من خلال رسالة نصية للمتقدم.

ما هي المستندات المطلوبة للتداول والاستثمار في سوق دبي