شوف عروض ساكو على الأثاث saco وخصومات حتى 50% في ساكو اون لاين

شراء الأثاث المنزلي من عروض ساكو السعودية الأن أوفر، مع تخفيضات خاصة على كرسي استرخاء ساكو حتى 38% من الأسعار، كما نعرض لكم أقوى التخفيضات المتاحة على الأجهزة ومختلف المستلزمات في مهرجان القهوة، وبالإضافة إلى تلك العروض يوجد المزيد من المنتجات على ساكو اون لاين، لذا لا تدعوا فرصة الخصومات الهائلة تفوتكم وبادروا بشراء لوازم المنزل.

عروض ساكو على الأثاث

تأتي عروض ساكو للأثاث مع عدد كبير من الخيارات لتلائم كافة الأذواق والديكورات، مع خصومات تصل إلى 50% على أسعار أطقم الجلوس، مثل طقم مكون من اريكتين ومقعد لعدد 6 أفراد، باللون الأزرق الداكن وهو من أفضل الخيارات لمن يحبون اقتناء طقم الجلوس بألوان داكنة فخمة، وكما توجد أيضًا اريكة استرخاء وأطقم استرخاء كاملة تتنوع بين المقاعد والأرائك، ولمحبي اقتناء الأثاث العملي الذي يستخدم لأكثر من غرض نقدم لكم أريكة سرير لاستخدامها في كلتا الحالتين.

طقم جلوس 6 مقاعد باللون الأزرق الداكن، بسعر 2084.50 ريال سعودي بدلًا من 4169 ريال سعودي.

أريكة استرخاء مقعدين، بسعر 1899 ريال سعودي.

أريكة سرير 3 مقاعد، بسعر 699 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

عند تجهيز المنزل بالأثاث لابد أن يكون كرسي استرخاء ساكو من الأساسيات؛ نظرًا لما يوفره من راحة للجسم وبخاصةً الظهر، فيوفر لك جلسة مريحة وخاصةً مع الظهر المبطن الموجود به، ومتاح من كرسي استرخاء ساكو أنواع للأطفال أيضًا بألوان مبهجة، تصفح المنتجات مع الأسعار المتاحة في نشرة التخفيضات في النقاط التالية.

كرسي استرخاء يدوي بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

ساكو كرسي استرخاء هزاز بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

كرسي استرخاء للأطفال بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي.

ساكو عروض

لمحبي القهوة تمتعوا بأوفر أسعار المنتجات المختلفة المتعلقة بالقهوة من مطحنة القهوة، التي تمنحك مذاق أفضل للقهوة عند طحنها قبل اعدادها مباشرةً، فتظل محتفظة بالنكهة القوية وذات رائحة مميزة، وهناك ماكينة تحضير القهوة في ساكو أيضًا مع امكانية استلامها من المتجر او طلبها عبر الموقع الإلكتروني saco والحصول على خدمة التوصيل إلى المنزل.