شوف أقوى عروض مكتبة جرير من موقع جرير الإلكتروني وهدايا مذهلة jarir offers

يبحث الآلاف من المتسوقين عن أحدث عروض مكتبة جرير على الأجهزة الإلكترونية واكسسوارات الجوالات عبر موقع جرير الإلكتروني. ففضلاً ما تعرضه المكتبة من كتب وأدوات مدرسية فإنها تقدم تخفيضات كبيرة على العديد من الأجهزة من ماركة سامسونج، هواوي، أبل، أوبو وغيرها من العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب ايضاً وفي السطور التالية نقدم لكم من موقع ثقفني مجموعة من العروض المتاحة الآن عبر موقع جرير.

عروض مكتبة جرير

احصل على هدايا بقيمة 2199 ريال سعودي عند طلبك لجوال سامسونج جالكسي اس 22 ألترا، سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام. يدعم الجيل الخامس من الشبكات. يحصل المشتري على ضمان مدة 24 شهراً من المصنع. سعر الهاتف 5299 ريال.

هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول 15.6 بوصة الجيل العاشر جرافيكس 256 جيجا بايت اس اس دي مقابل 2299 ريال بدلاً من 2599 ريال بنسبة خصم 11%.

هواوي ساوند اكس سماعة متنقلة بلوتوث احصل عليها الآن مقابل 1399 ريال فقط بالإضافة إلى ضمان لمدة عام كامل من جرير.

موقع جرير

احصل على نسبة خصم 11% عند طلب جوال شاومي 11 تي برو سعة 256 جيجا بايت 12 جيجا بايت رام، الجيل الخامس بسعر 2399 ريال. مبلغ التوفير ثلاثمائة ريال سعودي، ومدة الضمان عامين من تاريخ الشراء من الوكيل.

نسبة خصم 45% على هاير u6900uG دقة 4k ألترا اتش دي 65 بوصة دي ال أي دي تلفزيون أندرويد. يوفر العميل مبلغ 2250 ريال عند شراء الجهاز بسعر 2649 ريال بدلاً من 4899 ريال.

احصل على جوال هواوي نوفا 9 سعة 128 جيجا 8 جيجا رام يدعم شبكات الجيل الرابع مقابل 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال. مع ضمان لمدة 24 شهراً من المصنع.

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