شوف أقوي عروض العثيم بمناسبة يوم التأسيس السعودي هدايا ومفاجآت كثيرة

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عمر شويل - جدة أعلنت أسواق العثيم عن طرح أقوي العروض الترويجية، في المملكة العربية السعودية وذلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي، والذي سوف يتم الاحتفال به في المملكة ولأول مرة منذ ثلاثة قرون، حيث صدر الأمر السامي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز باعتبار يوم 22 فبراير من كل عام يوما وطنياً بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس، حيث تم في هذا اليوم منذ ثلاثة قرون اتخاذ أولي خطوات تأسيس الدولة السعودية، إلى أن أصبحت في يومنا شامخة.

بالصور أقوي عروض العثيم بمناسبة يوم التأسيس السعودي هدايا ومفاجآت كثيرة :-

العروض التي أعلنت عنها أسواق عبد الله العثيم بمناسبة يوم التأسيس، تضمن كافة السلع والمنتجات التي سوف يحتاج إليها المواطنين في المملكة للاحتفال بهذا اليوم الخالد في تاريخ المملكة العربية السعودية، حيث تتضمن المعروضات خصومات لا مثيل لها ويمكن التعرف على السلع والمنتجات المعروضة من خلال مشاهدة مجلة العروض التالية:-

وتعد أسواق عبد الله العثيم أسواق سعودية خالصة، ولهذا تم الاعلان عن طرح هذا العرض في كافة فروعها المنتشرة في معظم مناطق المملكة، حيث جاء العرض تحت عنوان أقوي العروض بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، حيث أن هذا اليوم سوف يشهد احتفالات وطنية كبيرة في المملكة خاصة وأنه يتم الاحتفال به ولأول مرة في تاريخ المملكة، حيث سيضاف هذا اليوم الوطني الخالد في تاريخ المملكة إلى اليوم الوطني السعودي، حيث أصبح للمملكة يومان وطنيا الأول هو يوم التأسيس ويعد الاحتفال به هذه العام هو العام الأول على عكس اليوم الوطني والذي يتم الاحتفال به سنوياً منذ صدور الأمر الملكي السامي من قبل الملك المؤسس والذي وحدها في كيان واحد راسخ إلي يومنا هذا.

وسوف يشهد يوم التأسيس فعاليات كثيرة في كافة مناطق المملكة، كما سيزين سماء المملكة العربية السعودية في ذلك المقاتلات السعودية حاملة الأعلام السعودية الخضراء والتي تحمل شعار التوحيد. كذلك سوف تتزين الشوارع والميادين والساحات والمنازل في المملكة بألوان العلم السعودي، ليكون ذلك اليوم شاهداً على ذكر أول وحدة في تاريخ المملكة ونشأة أول دولة موحدة على كتاب الله وسنته في شبه جزيرة العرب.

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