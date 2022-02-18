خلطتي الجبارة لتنظيف الأواني المحروقة وإزالة أصعب البقع والحروق والدهون بدون فرك ودعك

خلطات لتنظيف الأواني المحروقة، بعد المطبخ من المهام الأولى لتنظيف المنزل ويعتبر من أهم أسرار نظافة المنزل، فيجب الحرص على أن يكون المطبخ بكامل أدواته بمنتهى النظافة والتنظيم، حيث يوجد في المطبخ عدة أواني محترقة وهي من أكثر الأشياء التي تزعج كل ربة منزل لصعوبة تنظيفها، فيوجد بعض الخلطات التي تعد لتنظيف الأواني المحترقة وجعلها جديدة وأكثر لمعانا.

خليط بيكربونات الصوديوم

يساعد البيكربونات الصوديوم والخل سويا على على إزالة الدهون العنيدة التى يصعب إزالتها.

المكونات:-

ربع كوب من بيكربونات الصوديوم.

كوب من الخل.

إسفنجة الصحون أو سلك الومنيوم.

الخطوات:-

الخطوات:- نقوم بإحضار الوعاء المراد إزالة أثار الحروق منه ونضع كمية كافية من البيكربونات الصوديوم على المكان المحترق.

ثم نقوم بإضافة الخل ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم بفرك الوعاء بواسطة اليفنجة أو السلك الألومنيوم برفق.

سنلاحظ الفرق عند فرك الوعاء فيجب بعدها غسل الوعاء جيدا بالماء والصابون لإزالة آثار البيكربونات الصوديوم قبل الطهي لضمان سلامتها.

ثانياً: خليط صودا الخبز وسائل تنظيف الأطباق

المكونات:-

كمية من الصابون السائل.

كمية قليلة من صودا الخبز.

ماء ساخن.

الخطوات:-

الخطوات:- نقوم بإحضار الإناء المحترق ويوضع به كمية الصابون عليه كمية صودا الخبز.

ثم نقوم بإضافة الماء الساخن ويترك في الأناء لمدة ليلة كاملة ثم نقوم بفركها بواسطة السلك الألومنيوم.

سوف نلاحظ إزالة الحروق من الإناء ويغسل جيدا بالماء والصابون

ثالثاً: خليط مسحوق الغسيل والليمون

المكونات:-

كمية من مسحوق غسيل الملابس.

ربع كوب عصير ليمون.

٢ ثمرة ليمون مقطعة إلى أرباع.

الخطوات:-

الخطوات:- نقوم بوضع بوضع المسحوق والليمون المقطع داخل الإناء المحروق.

ثم نقوم بإضافة الماء الساخن وتوضع على النار لتغلي مرة أخرى.

ثم نقوم برفعها من على النار وتترك لمدة ٦ ساعات حتى نتخلص من آثار الحروق بالإناء.

رابعاً: خليط الخل والملح

المكونات:-