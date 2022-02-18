شوف لا يفوتك.. عروض العثيم السعودية الجديدة وأقوى خصومات وتوفير بلا حدود بمناسبة يوم التأسيس

تعتبر شركة العثيم من أكبر الشركات التي تقوم بعمل العروض، لذلك يبحث الكثير عن عروض العثيم السعودية حيث ينتظر الكثير هذا الوقت من كل عام للاستفادة من هذه العروض، وإليكم من خلال السطور القادمة أقوى العروض والخصومات التي يمكن أن تصل إلى 70٪ انتهزوا الفرصة، واستفيدوا بالعروض المقدمة من الشركة.

عروض العثيم اليوم

شركة العثيم تقدم لكم أقوى العروض على الإطلاق حتى يستفيد أكبر عدد من الأسر بالمملكة العربية السعودية، وإليكم تقرير عن هذه الخصومات فيما يلي:

حفاضات بامبرز كلوت السعودية الليلة عدد 2 باكيت يصل سعرها إلى 87 ريال سعودي. بعد أن كان سعرها الأصلي 174 ريال.

حفاضات ماركة بيبي بروف المقاس الأكبر عدد 76 حفاضة وصل السعر إلى 55.95 ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي 63.25 ريال

ويفر فيكتو بنكهة البندق 24 بوزن 30 جم وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي 13.95 ريال.

نشا الذرة رياض فود عدد 12 وزن 100 جم وصل سعره إلى 13.50 ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي له 16.95ريال.

البيكنج بودر عدد 6 أكياس بوزن 100 جم نوع رياض فود وصل سعره إلى 10.95ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي 14.19 ريال.

صابون اليد نوع شير عود يصل سعر 2.77 لتر إلى 17.95 ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي له 25.50 ريال.

كيلو جبن الغنم الفرنسي وصل سعره إلى 54.95 ريال سعودي. بعد أن كان سعره الأصلي 61.25 ريال.

اما جبن المراعي كريمي عدد 2 كاس 500 جرام عرض خاص جداً بـ 20 ريال فقط.

بالإضافة الى ذلك عرض الجبن البوك الكريمي الكاسات 910 جرام القطعتين بـ 37 ريال فقط.

زيت طعام قلي نوع العربي وزن 2.9 لتر وصل سعره إلى 31.95 ريال سعودي. بعد أن كان السعر الأصلي 34.95 ريال.

شكولاتة كادبوري فليك وزن 32 جم عدد 4 قطع وصل السعر إلى 9.95. بدلاً من 14 ريال.

قهوة نسكافية كلاسك 200 جرام سعرها مفاجئة فقط 16 ريال.

مجلة عروض العثيم ماركت

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