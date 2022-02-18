انت الان تتابع تفاصيل خبر ما هو بق الفراش؟ وكيف تتخلص منه داخل بيتك والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وتعتبر حشرات بق الفراش من الحشرات المؤذية للإنسان، فهي من أصغر الحشرات لونها بني محمر وتعيش غالبا في الأثاث والمفروشات المتواجدة بالمنزل.

وتعمل هذه الحشرات على وخز الجلد المكشوف للبشر والعديد من الحيوانات وهي من الحشرات التي تتغذى على دمائهم، ولهذا فيجب التخلص منها في أسرع وقت ممكن واتخاذ مجموعة من الإجراءات، وكانت من هذه الإجراءات للتخلص من بق الفراش الآتي:

مكافحة بق الفراش

سرعة الاتصال والتواصل مع أفضل شركة مكافحة الحشرات، وذلك لأنه من الصعب التخلص من هذه الحشرات بشكل فردي.

القيام بغسل المفارش والملابس التي تتواجد بها حشرات البق بدرجة قاربه من الغليان أي ما يقارب 60 درجة مئوية أو وضع الملابس والمفارش للتجفيف في مكان ساخن لمده لا تقل عن 30 دقيقة.

القيام بعملية التنظيف المنتظم والتعقيم، وهذا لأن حشرات بق الفراش تعيش في المناطق النظيفة والقذرة على حد سواء، ولكن مع التنظيف المستمر يساعد بشكل كبير في القضاء على حشرات البق بشكل سريع.

وتسبب لدغات البق العديد من المشكلات فهي تترك لدى البعض من الأشخاص علامات حمراء على الجلد، وهناك حالات أكثر خطورة تسبب في طفح جلدي أو وجود بثور مليئة بالسوائل.

ولكي تتأكد مما إذا كانت حشرات البق تعيش في منزلك أو لا كل ما عليك فعله هو الاطلاع على العلامات الرئيسية لوجود هذة الحشرات.

فعلي حسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية فإن هناك العديد من العلامات التي تدل على وجود حشرات البق في المنزل ومنها الآتي:

حشرات صغيرة أو بيض بيضاء صغيرة في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث.

علامات لدغ علي الجلد.

بقع سوداء على الفراش أو وجود براز جاف للحشرات.

هياكل بق الفراش ذات نقش رخامي حيث أن البق يقوم بالتخلص من جلده يقوم بتجديده.

بقع دم على الغطاء الخاص بك.

وجود رائحة كريهة تشبه رائحة العفن في غرفه النوم.

وكانت هذه هي دلائل وجود حشرات البق وكيفية التخلص منها بأسهل الطرق، لذلك إذا كان هناك دليل ولو واحد لوجود حشرات بق الفراش فكل ما عليك فعله هو الإسراع في القضاء عليه في أقرب وقت ممكن.