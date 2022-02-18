شوف أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية إشتري منتج وأحصل على الأخر مجاناً

نسعي دائماً لتقديم كل العروض والخصومات المتاحة في جميع الهايبر ماركت المتواجده بداخل السعودية والتي تعد ما أهمها الخصومات المتاحة في هايبر بنده حيث يسعى دائماً للحصول على إرضاء العملاء من خلال توفير العروض والتخفيضات العائلة على جميع المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل.

عروض هايبر بنده على اللحوم:

متواجد بداخل العرض فخذ/ كتف/ خروف روماني اخر منتج واحد بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، كما متواجد أيضاً قطع عجل بالعظم طازج سعر الكيلو قبل العرض 49.95 ريال سعودي وبعد العرض 39.95 ريال سعودي.

تخفيض هائل على سعر كيلو كتف عجل بدون عظم طازج حيث كان سعره قبل العرض 59.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 47.95 ريال سعودي.

متاح الأن بالعرض أيضاً خصم يصل إلى 10٪ على روستو بقري برازيلي طازج (مبرد) سعره بالعرض للكيلو بعد الخصم 39.95 ريال سعودي.

متوفر في قسم الأسماك ايضاً العديد من العروض والخصومات الهائلة التي من بينها ما يلي :-

تخفيض على سمك التونا سعرها كان قبل العرض 19.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 10.95 ريال سعودي، كما متوفر خصم يصل إلى 10٪ ولفتره محدودة على سمك فيلية قاروص بالجلد سعرها بعد الخصم أصبح 44.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.

متواجد بالعرض تخفيض على قطع قاروص 300/200 جرام، سعر الكيلو قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده في قسم المنظفات والعناية الشخصية: