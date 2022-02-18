شوف أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية إشتري منتج وأحصل على الأخر مجاناً

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عمر شويل - جدة أحدث عروض هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية إشتري منتج وأحصل على الأخر مجاناً - ثقفني
نسعي دائماً لتقديم كل العروض والخصومات المتاحة في جميع الهايبر ماركت المتواجده بداخل السعودية والتي تعد ما أهمها الخصومات المتاحة في هايبر بنده حيث يسعى دائماً للحصول على إرضاء العملاء من خلال توفير العروض والتخفيضات العائلة على جميع المنتجات الإستهلاكية الضرورية لكل منزل.
عروض هايبر بنده على اللحوم:
- متواجد بداخل العرض فخذ/ كتف/ خروف روماني اخر منتج واحد بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، كما متواجد أيضاً قطع عجل بالعظم طازج سعر الكيلو قبل العرض 49.95 ريال سعودي وبعد العرض 39.95 ريال سعودي.
- تخفيض هائل على سعر كيلو كتف عجل بدون عظم طازج حيث كان سعره قبل العرض 59.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 47.95 ريال سعودي.
- متاح الأن بالعرض أيضاً خصم يصل إلى 10٪ على روستو بقري برازيلي طازج (مبرد) سعره بالعرض للكيلو بعد الخصم 39.95 ريال سعودي.
متوفر في قسم الأسماك ايضاً العديد من العروض والخصومات الهائلة التي من بينها ما يلي :-
- تخفيض على سمك التونا سعرها كان قبل العرض 19.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 10.95 ريال سعودي، كما متوفر خصم يصل إلى 10٪ ولفتره محدودة على سمك فيلية قاروص بالجلد سعرها بعد الخصم أصبح 44.95 ريال سعودي، هذا السعر للكيلو الواحد.
- متواجد بالعرض تخفيض على قطع قاروص 300/200 جرام، سعر الكيلو قبل العرض كان 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.
عروض هايبر بنده في قسم المنظفات والعناية الشخصية:
- متواجد بالعرض شامبو هيد اند شولدرز العبوة(600/540 مل) سعرها بعد الخصم المتوفر عليها 20 ريال سعودي.
- كما متواجد تخفيض على المنتجات الورقية والتي من بينها مناديل جامبو رول فاين (350 متر) الحبة كان سعرها قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 20 ريال سعودي، كما متوفر ايضاً خصم يصل الى 15٪ على مناديل للوجة فاين فلافي عبوة إعادة تعبئة (10×150منديل)، سعرها بعد الخصم أصبح 20 ريال سعودي.
- سائل مطهر ومعقم ديتول (1 لتر) /معقم (2×500مل)، تمتع بخصم يصل إلى 15٪، السعر الأن 25 ريال سعودي.
- منعم الأقمشة كمفرت العبوة (3 لتر) متواجد بروائح متعددة سعره قبل العرض 29.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15 ريال سعودي.
- متواجد بالعرض مسحوق غسيل مركز برسيل العبوة (6.8 كيلو) للحصول على ملابس ناصعة البياض سعره قبل العرض كان 59.95 ريال سعودي وبعد العرض اصبح 47.95 ريال سعودي.
- متاح أيضاً أكياس سريعة الذوبان نانو بودس تايد /اريال (27/24 حبة) تمتع بخصم يصل إلى 20٪ السعر بعد الخصم 54.95 ريال سعودي.
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