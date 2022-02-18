شوف أسواق عبد الله العثيم تحتفل معكم بيوم التأسيس من خلال العروض

أسواق عبد الله العثيم المنتشرة في كافة أرجاء المملكة والتي تهتم على الدوام بخدمة المواطنين وتوفير منتجاتهم بأفضل الأسعار تحتفل معكم بيوم التأسيس وبثلاثة قرون من العز والفخر، ولأن شعار العثيم منكم وفيكم يقدم لكم أفضل العروض على منتجات عالية الجودة من كافة الأقسام.

أسواق عبد الله العثيم وعروض الأجهزة

الأجهزة الكهربائية المنزلية لا غنى عنها خاصةً تلك المتعلقة بالمطبخ فأصبحت تهم كل امرأة.

وأسواق عبد الله العثيم تهتم بتوفير العروض على الأجهزة والمفروشات الأكثر تداولًا بين الناس.

مثل أجهزة الخلاط فسعر خلاط كينوود مع عدد 2 مطحنة 159 ريال سعودي.

جهاز صانع طعام من جيباس مكون من 4 قطع بسعر 159 ريال فقط.

ولأننا ما زلنا في موسم البرتقال وغيره من الحمضيات إليكم عروض على عصارة حمضيات من كيك أون بسعر 99 ريال سعودي فقط لا غير، لعمل العصائر الطبيعية المنعشة في المنزل والحصول على فيتامين c من المصادر الطبيعية بدلًا من شراء المعلبات.

الفرن الكهربائي أصبح ضرورة في عدد من المنازل كما أنه مميز في ضبط درجات الحرارة المناسبة لكل وصفة طعام وهو أحد الأسباب الرئيسية في نجاحها.

يوجد فرن كهربائي كليك أون متوفر في أسواق العثيم بسعر 269 ريال.

العروض على الأجهزة والإلكترونيات متوفرة في فروع معينة مثل فروع الرياض وتبوك والدمام وعدد من الفروع الأخرى.

عروض على أدوات الشواء والتنزه