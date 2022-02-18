احذر جهاز كهربائي صغير في كل منزل ب 100 جنية يرفع فاتورة الكهرباء 750 جنيها توقف عن استخدامه فورا

ارتفاع فاتورة الكهرباء ننصح الجميع دائما بضرورة ترشيد الكهرباء لأن ألاستخدام الخاطئ لجميع الأجهزة الكهربائية يعمل على ارتفاع الفاتورة الكهربائية بشكل مبالغ به لذلك يجب أن تعرفوا ما هذا الجهاز الذي يعمل على ارتفاع الفاتورة بهذا الشكل الغريب لذلك عند معرفة هذا الجهاز وتشغيله بطريقة صحيح واتباع ترشيد كهربي جيد سوف ترى الفاتورة بعد أن تتبع الطرق الصحيحة.

الغلاية الكهربائي

هذا هو الجهاز الذي يرفع فاتورة الكهرباء ويوصلها لهذا الحد ويسمى الغلاية بالكاتيل الكهربائي ويعد مفيد جدا لجميع المنازل واستخدامه سهل جدا لكن الاستخدام الخاطئ يعمل على إتلاف الجهاز وأيضا يعمل على ارتفاع ثمن فاتورة الكهرباء ويكون الاستعمال الخاطئ هو أن تجعل الجهاز دائم التشغيل والاستخدام مما يؤدي إلى ضعف المقاومة الكهربائية وضعف الشدة أيضا والأهم من ذلك هو ارتفاع نسبة الاستهلاك لذلك يجب الاستعمال الصحيح للكاتيل الكهربائي وتشغيله فقط عند تناول المشروبات الدافئة أو تسخين الماء وبعد أن تنتهي من فعل المشروب عليك أن تخرج الفيشة الكهربائية ومنع التوصيل الكهربي حتى تمنع من استهلاك الكهرباء.

الاستخدام الصحيح للكاتيل

لكي يتم خفض الفاتورة الكهربائية عليك أن تستهلك الكهرباء بصورة جيدة حتى تمنع من الأضرار والكوارث التى يجب تجنبها دائما: