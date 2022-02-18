نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات واللابتوب وملحقاتهما الأسبوع الثالث من فبراير 2022 في المقال التالي
عروض مكتبة جرير السعودية الأسبوع الثالث من فبراير 2022، مراكز مكتبة جرير التجارية من أهم المراكز التجارية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وتوجد داخل jarir bookstore مكتبة جرير مجموعة متميزة من المنتجات المهمة جدًا التي نحتاج إليها كثيرًا، ومن أهم المنتجات التي يتم تقديمها في مكتبات جرير هي الأجهزة الإلكترونية والتي تقوم بتقديم مجموعة من العروض عليها كل فترة وتكون مميزة للغاية، وإليكم في هذا المقال مجموعة من العروض الخاصة بمكتبات جرير السعودية.
عرض جرير الأسبوعي وخصم شديد القوة على الأجهزة المنزلية والصحية والجوالات
عروض الجوالات في جرير
مكتبات جرير السعودية من أشهر وأفضل المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وكانت في بداية تأسيس مكتبات جرير كانت متخصصة في الأدوات المدرسية وجميع المستلزمات المدرسية، ولكن الآن أصبح لها عدد كبير جدًا في جميع أنحاء المملكة ويوجد بها عدد كبير جدًا من المنتجات وأهم المنتجات الموجودة بها هي الأدوات الإلكترونية مما يجعل عدد كبير من المواطنين يتساءلون دائمًا عن العروض التي تقدمها مكتبات جرير على الأجهزة الإلكترونية.
لابتوب جرير السعودية وعروض جرير للجوالات لفبراير 2022
تقدم مكتبات جرير مجموعة كبيرة من العروض على كافة المنتجات الموجودة بها، وتقدم عروض وخصومات خاصة جدًا وبأسعار تناسب الجميع وإليكم بعض العروض الخاصة بمكتبات جرير لهذا الأسبوع:
- بطاقة خصم جرير لابتوب من هواوي مت بوك دي 15، حجم الذاكرة 8 جيجابايت، الشاشة حجمها 15.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير مايكروسوفت سورفيس برو 7، حجم ذاكرته 8 جيجابايت، شاشة حجمها 12.3 سعة القرص 128 جيجابايت سعرها 3399.
- عروض جرير هواوي ساعة من هواوي ووتش جي تي 2 سبورت، سعرها 549 ريال.
- تقسيط جوالات جرير سامسونج اس 10 من الجوالات الحديثة سعره داخل العرض 4160 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاومي 11 لايت ان اي، 5G، سعته التخزينية 128 جيجابايت بسعر 1199 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هونر 50 سعته التخزينية 256 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات شاومي ريدمي 10، سعته 128 جيجابايت بسعر 649 ريال سعودي.
- كود خصم جرير و عروض لاب توب جرير لاب توب من إتش بي حجم 17.3 بوصة بسعر 11999 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة تي سي إل حجم 65 بوصة بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تي سي إل شاشة حجم 55 بوصة بسعر 1999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة سوني 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير جوال سامسونج جالاكسي سعته 256 جيجا بيت بسعر 4299 ريال سعودي.
- عرض جرير شاومي شاشة حجم 55 بوصة بسعر 2599 ريال سعودي.
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