نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده السعودية في الأسبوع الثالث من فبراير.. خصومات السلع الغذائية جدا خيالية في المقال التالي
عروض هايبر بنده السعودية الأسبوع الثالث من فبراير، عروض بنده اليوم السعودية لشهر فبراير 2022 من أكثر الأمور التي تكرر السؤال عنها خلال محركات البحث المختلفة، وذلك لأن هايبر بنده يقوم بتقديم مجموعة من العروض المتميزة كل فترة وخاصًة في المناسبات وبشكل أسبوعي، وهذا الشهر هو فبراير يقدم هايبر بنده عروض خلال هذا الشهر بمناسبة الشتاء، وإليكم خلال هذا المقال عروض هايبر بنده السعودية لشهر فبراير 2022، وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذا المقال.
عروض هايبر بنده للأسبوع الثاني من مهرجان الكل رابح.. إليكم الأسعار
أسواق بنده السعودية
يوجد عدد كبير جدًا من الشركات المساهمة الموجودة في المملكة العربية السعودية، ولكن أهم وأكبر هذه الشركات هي مجموعة شركات بنده للتجزئة الغذائية، وهذه الشركة تابعة لمجموعة شركات تسمى صفولا وهي أكبر الشركات في المملكة، ويوجد المقر الرئيسي لمجموعة شركات بنده في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويوجد عدد كبير جدًا من الفروع خارج المملكة في دول الوطن العربي.
عروض هايبر بنده هذا الأسبوع بالمملكة
يقدم هايبر بنده مجموعة من العروض كل أسبوع، وخلال هذا الأسبوع يقدم عروض الشتاء على المواد الغذائية، وتتمثل هذه العروض فيما يلي:
- عروض هايبر بندة جدة جبنة فيتا دنماركي سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم جمبري مطبوخ سعر الكيلو 26.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة دجاج دو 4 حبات بسعر 49.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده شراب شعير موسى سعر المجموعة 17.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع قهوة ستاربكس سعر الحبة 11.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده عصير الصافي سعر الحبة 8.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة أكياس شاي ربيع المذاق الأصلي سعر الحبة 9.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية أرز مزة بسمتي تاج محل حجم 10 كيلو بسعر 54.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي خليط كيك بيتي كروكر سعر الحبة 9.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده 6 حبات دقيق فاخر فوم حجم الحبة 1 كيلو بسعر 9.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم 3 حبات ذرة حلوة فودي بسعر 11.95 ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده مرقة دجاج ماجي 2 حبه بسعر 27.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ