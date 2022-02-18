شوف عروض العثيم السعودية ليوم الجمعة.. تخفيضات الأسبوع الثالث من شباط

عروض العثيم السعودية فبراير 2022، من أهم وأشهر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية هي مجموعة أسواق عبدالله العثيم، حيث تعتبر من أكثر الأسواق انتشارًا في المملكة وبها عدد كبير من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل سواء أدوات منزلية أو أدوات كهربائية أو مواد غذائية وخلال كل أسبوع تقوم بعمل مجموعة من العروض على المنتجات الموجودة بها، و موضوع اليوم سيكون عن عروض العثيم السعودية التي يقدمها خلال شهر فبراير لعام 2022.

تخفيضات العثيم احتفالا بمرور ثلاثة قرون وأقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس

مالك أسواق عبد الله العثيم

أسواق العثيم ملك لرجل الأعمال والمستثمر السعودي عبدالله صالح علي العثيم، والذي قام بتأسيسها في مدينة الرياض في خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكان بدايته ماركت صغير لبيع المواد الغذائية ولكن سرعان ما توسع وأصبح له عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة وفي دول الوطن العربي أيضًا وأصبح مفضل عند الكثيرين من المواطنين سواء في دول الوطن العربي عامًا أو في المملكة العربية السعودية خاصًة.

أفضل عروض العثيم الأسبوعية السعودية لشهر فبراير

تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع عروض هذا الأسبوع تمثل في المنتجات التالية: