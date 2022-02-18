نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية ليوم الجمعة.. تخفيضات الأسبوع الثالث من شباط في المقال التالي
عروض العثيم السعودية فبراير 2022، من أهم وأشهر الأسواق التجارية في المملكة العربية السعودية هي مجموعة أسواق عبدالله العثيم، حيث تعتبر من أكثر الأسواق انتشارًا في المملكة وبها عدد كبير من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل سواء أدوات منزلية أو أدوات كهربائية أو مواد غذائية وخلال كل أسبوع تقوم بعمل مجموعة من العروض على المنتجات الموجودة بها، و موضوع اليوم سيكون عن عروض العثيم السعودية التي يقدمها خلال شهر فبراير لعام 2022.
تخفيضات العثيم احتفالا بمرور ثلاثة قرون وأقوى العروض بمناسبة يوم التأسيس
مالك أسواق عبد الله العثيم
أسواق العثيم ملك لرجل الأعمال والمستثمر السعودي عبدالله صالح علي العثيم، والذي قام بتأسيسها في مدينة الرياض في خلال الثمانينات من القرن الماضي، وكان بدايته ماركت صغير لبيع المواد الغذائية ولكن سرعان ما توسع وأصبح له عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة وفي دول الوطن العربي أيضًا وأصبح مفضل عند الكثيرين من المواطنين سواء في دول الوطن العربي عامًا أو في المملكة العربية السعودية خاصًة.
أفضل عروض العثيم الأسبوعية السعودية لشهر فبراير
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض المتميزة كل أسبوع عروض هذا الأسبوع تمثل في المنتجات التالية:
- عروض العثيم ليوم الخميس 2 كيلو برتقال عصير بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بطاطس 2 كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 3 حبات صدور دجاج بسعر 35.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية فول مدمس حدائق كاليفورنيا 3 حبات بسعر 8.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة كرافت شيدر علب 3 علب بسعر 9.90 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين شيبس برينجلز 3 حبات بسعر 26.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم سعر الكيلو من لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جبنة فيتا دنماركي 2 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب خلطة زبدة إماراتي بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض هايبر العثيم سعر كيلو جبنة قريش الوادي بسعر 19.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده شبيه جبنة الزهار ملح خفيف سعر الكيلو 17.95 ريال سعودي.
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