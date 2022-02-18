تلميع الخشب والموبيليا هترجعي الخشب جديد بخلطة سحرية مانعة للتسوس بمكون ميخطرش على بال العفريت

تلميع الخشب والموبيليا تلميع اثاث المنزل من نظافة المنزل، حيث تحتار الكثير من السيدات في طريقة فعالة تساعدهم في تنظيف الخشب بشكل بسيط، وأيضا تكون النتيجة مرضية أن يصبح الخشب يلمع كما كان في السابق، حيث المستحضرات الخاصة بتلميع الخشب لا تأتى بنتيجة بنتيجة جيدا، حيث تعمل على إعطاء لمعة مؤقته تستمر لبعض الدقائق، ثم اختفى اللمعة من الخشب، ولكى نتفادى هذه المشكلة سنقوم بتقديم وصفة لكم مكونة من بعض المكونات البسيطة التى توجد داخل كل منزل، وأيضا تكون الوصفة فعالة في إعطاء لمعة للخشب وتنظيف الخشب بشكل جيد.

تلميع الموبيليا والخشب

حتى تقومي بتلميع الخشب وتنظيفه بشكل جيد علكيي معرفة أهم المكونات اللازمة حتى تقومي بتنظيف الموبيليا جيدا، وأهم المكونات هي:

زيت زيتون.

عصير ليمون.

فوطة، أو قطعة قماش.

تقومي بوضع كمية تكفى الموبيليا التى سوف تقومى بتنظيفها تنساب كمية مع عصير الليمون.

نقوم بخلط المكونين جيدا ثم تقومي بوضعها داخل كوب أو إناء.

تقومي بغمس قطعة القماش داخل الخليط، ثم تقومي بعصرها جيدا.

وتبدأ في مسح وتنظيف الموبيليا اللازم تنظيف، عليك بتقليل نسبة زيت الزيتون حتى لا يكون الخليط لزج ودهني.

قومي بزيادة نسبة الليمون، منا أن يعطى رائحة وأيضا أن الليمون يعتبر منظف جيد، بعد أن تبدأ في تنظيف الموبيليا والمسح عليها، ستجد اللمعة ظاهرة من أول مرة.

يمكنك تكرار عملية التنظيف مرة كل أسبوعين، كما يمكنك استخدام الخليط الذي قمتي بتحضيره.

يمكنك استخدامه في تنظيف الأبواب الخشب والشبابيك الخشب إذا أردتي.

نصائح للحفاظ على الموبيليا

لكي تحافظي على الموبيليا والخشب، علكيي بعدم إدخال الأتربة إلى الأماكن التي توجد بداخلها الموبيليا، علكيي بمسح الخشب بالقماش بشكل يومي حتى لا تتراكم الأتربة على الأثاث.