شوف عروض العثيم ماركت الويكند وتخفيضات أسواق العثيم على الأغذية والتجهيزات المنزلية

التجهيزات المنزلية بمختلف أنواعها من شاشات وأجهزة كهربائية بسعر أوفر في عروض العثيم ماركت، والمزيد من المستلزمات الأساسية في المنزل، وأيضًا جوالات ايفون، وتمتع أيضًا بالأغذية الطازجة لمذاق أفضل وفائدة كبرى وبخاصة الفواكه، ونعرض لكم في النقاط القادمة العروض البارزة المقدمة من أسواق العثيم السعودية ليومي الجمعة والسبت من الأسبوع الحالي أو حتى نفاذ الكمية، وأقوى الخصومات في othaim markets.

عروض العثيم ماركت الويكند

الفواكه الطازجة في نشرة عروض العثيم الويكند لهذا الأسبوع، ومنها الليمون الذي يعد مصدر أساسي للحصول على فيتامين سي والاستفادة من جميع فوائده، ولتقوية مناعة الجسم، ثم ننتقل إلى السلع الغذائية الأساسية في طهي الأطعمة ومنها الزيوت، حيث يوجد عرض خاص مكون من عبوتين زيت حجم لتر ونصف وعبوة أخرى 500 مل، وكل ذلك بخصم كبير على ثمن العرض بأكمله.

3 عبوات زيت دوار الشمس من نور، بسعر 34.50 ريال سعودي بدلًا من 48.95 ريال سعودي.

كيس ليمون بدون بذر بسعر 2.75 ريال سعودي بدلًا من 3.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم السعودية

تقدم أسواق العثيم السعودية othaim markets اللحوم، حيث تتوافر مكعبات اللحم البقري بخصم كبير على سعرها، وتوجد أيضًا قطع الدجاج الستربس المقرمشة ذات المذاق الشهي، ومتاح منها العادي والحار، وأيضًا يمكن شراء مختلف أنواع الشوكولاتة بأسعار مجنونة في يومي الجمعة والسبت، حيث توجد شوكولاتة سنيكرز وتويكس وجواهر.

كيلو مكعبات لحم بقري برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي بدلًا من 37.95 ريال سعودي.

ستربس الدجاج وزن 750 جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي.

العثيم مول

تتضمن العروض جوال ايفون 11 بذاكرة تخزين داخلية حجم 128 جيجابايت، بالإضافة إلى عدد من المزايا التي تنفرد بها جوالات ايفون التابعة لشركة ابل، ومن هذه المزايا هو نظام التشغيل ios ذو المزايا الرائعة، وبالنسبة إلى عروض مستلزمات المنزل فيوجد عدد من المنتجات بأوفر سعر في انتظاركم في العثيم ماركت بالمملكة العربية السعودية، والتي تتنوع لتشمل شاشات التلفزيون والشاشات الذكية، بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية والأدوات التي لا غنى عنها، مثل أطقم الأواني الخاصة بالطهي، وكذلك قدر الضغط الذي يساعد في طهي الأطعمة بشكل أسرع.