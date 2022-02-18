شوف عروض نون السعودية من موقع نون إلكترونيات وأجهزة كهربية بخصومات حتى 80%

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عمر شويل - جدة عروض نون السعودية من موقع نون إلكترونيات وأجهزة كهربية بخصومات حتى 80% - ثقفني
احصل على خصومات كبيرة على العديد من المنتجات ضمن عروض نون السعودية التي يقدمها موقع نون للتسويق الإلكتروني. حيث يختص الموقع في التجارة الإلكترونية في العديد من المجالات فمن بين ما يقدمه الموقع عروض ممتازة على الأجهزة الكهربائية المختلفة من القلايات، المكانس الكهربية، محضرات الطعام، وماكينات صنع القهوة وغيرها. وتتراوح نسب الخصم المتوفرة من الموقع ما بين 10 إلى 80 بالمائة وهي تعتبر نسبة خصم كبيرة تساعد على توفير الكثير من الأموال.
عروض نون السعودية
استمتع بأقوى الخصومات المقدمة من موقع نون على الجوالات واشتري هاتفك المفضل.
- احصل على خصم بقيمة 254.05 ريال سعودي بدلاً من 5199 ريال عند طلب أيفون 13 برو سعة 256 جيجا بايت الذي يدعم تقنية 5 جي مع فيس تايم بلون أزرق سييرا. وفي حالة رغبة المشتري شراء الهاتف بالتقسيط يتم دفع دفعات شهرية تبدأ قيمتها من 413 ريال.
- من بين عروض نون خصم بنسبة 15 بالمائة على أبل أي باد برو 2020 الجيل الثاني بشاشة 11 بوصة وسعة 256 جيجابايت يدعم الواي فاي. سعر الجهاز بعد الخصم 3368.80 ريال بدلاً من 3999 ريال وبذلك تكون قيمة مبلغ الخصم 630.20 ريال سعودي.
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- ماكينة صناعة رغوة الحليب من الاستانلس ستيل مع نسبة خصم 74% احصل عليها مقابل 11 ريال بدلاً من 43.40 ريال ووفر 32.40 ريال.
- خصم بنسبة 50 بالمائة على مقلاة هوائية 3.4 لتر قوة 1300 وات AF350 1M نمط ميكانيكال بسعر 119 ريال بدلاً من 239 ريال.
- إيست من نون مكنسة كهربائية أسطوانية مزودة بكيس أتربة بقوة شفط مرتفعة 1000 وات VCH3002B-TR بسعر 99 ريال بدلاً من 299 ريال بنسبة خصم 66%.
موقع نون
- ماكينة بلاك آند ديكر لصناعة القهوة مع مج سفر 360 مل 650 وات بسعر 60 ريال بدلاً من 299 ريال بنسبة خصم 79%.
- احصل على جهاز تدفئة إيست من نون بمصباح هالوجين بالأشعة تحت الحمراء مزود بثلاث مصابيح وبقوة 400/800/1200 وات من نون إيست 1200 وات DRH10S2 مقابل 75 ريال بدلاً من 149 ريال.
- خصم بنسبة 60% على ميكروويف ميكانيكي سولو 20 لتر قوة 700 وات مقابل 175 ريال بدلاً من 439 ريال.
- احصل على نسبة خصم 61% على ثلاجة إيست من نون نو فروست رقم الموديل NNF285DWT تعرض مقابل 1079 ريال بدلاً من 2839 ريال، مبلغ التوفير 1760 ريال وفي حالة الرغبة في التقسيط يتم دفع أقساط تبدأ من 90 ريال سعودي.
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