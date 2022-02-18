شوف أقوى عروض هايبر بنده الجديدة على السلع المختلفة

عروض هايبر بنده المميزة تستمر للأسبوع الثاني على التوالي بفرص ربح قسائم شرائية تصل قيمتها إلى ثلاثمائة ريال سعودي. ويتم ربح القسائم في حالة ما إذا كانت مشتريات العميل تتخطى قيمتها الثلاثمائة ريال. ويعرض الهايبر تشكيلة متنوعة من المنتجات المعبأة من السلع الغذائية المختلفة ومن اللحوم والدجاج المجمدة وكذلك انواع مختلفة من الخضراوات المعبأة والجاهزة للطهي وتستمر عروض بنده من يوم الأربعاء 16 فبراير وحتى الثلاثاء 22 فبراير.

عروض هايبر بنده

لب المانجو توتابوري مونتانا وزن كيلو جرام سعر الكيس 10 ريالات بدلاً من 14.95 ريال.

كيس بطاطس مقلية رفيعة أو بطاطس مقلية داري وزن 2 كيلو مقابل 10 ريالات بدلاً من 18.95 ريال سعودي.

احصل على ثلاث حبات من رقائق السبرينج رول بالبيض او بالقمح الكامل السنبلة مقابل 10 ريال بدلاً من 17.85 ريال.

اشتري أربعة حبات من نقانق دجاج أو بالجبنة داري وزن الكيس 340 جرام مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 23.80 ريال.

خضار مونتانا احصل على أربعة أكياس من وزن 400 جرام مقابل 15 ريال بدلاً من 26 ريال.

فطيرة وليمة سادة احصل على ثلاث حبات منها بسعر 10 ريالات بدلاً من 20.85 ريال.

عروض بنده

مقابل خمسة عشر ريالاً فقط اشتري أصابع الدجاج أمريكانا وزن 400 جرام بدلاً من 21.95 ريال.

أربع حبات من مفروم لحم الغنم أو البقر السعودية وزن 400 جرام مقابل 10 ريال بدلاً من 15.80 ريال.

أربعة حبات من لحم الغنم أو بقري أو مفروم الدجاج أمريكانا 400 جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 39.80 ريال.



بوب كورن أو ناجت أو تويسترز ناجت الدجاج أمريكانا وزن 750 جرام مقابل 20 ريال للكيس بدلاً من 37.95 ريال.

بوب كورن دجاج رضوى أو ناجت وزن 400 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 18.95 ريال للحبة.

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