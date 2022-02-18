شوف ارخص عروض العثيم الأسبوعية تخفيضات احتفالات يوم التأسيس

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عمر شويل - جدة ارخص عروض العثيم الأسبوعية احتفالا بيوم تأسيس الهايبر الشهير، وأقوي الخضومات على جميع السلع المعروضة بأرخص الأسعار، سوف تمتد العروض بأسواق العثيم على مدار الشهر القادم تزامن مع أقتراب شهر الخير رمضان الكريم، لذا عروض يوم الـتأسيس صفقات رابحة للاستعداد لرمضان، من خلال شراء الاحتياجات المنزلية من السلع الصالحة للتخزين، لتحضير أشهي الأطعمة والمأكولات والمشروبات، سنستعرض معا مجلة العروض وأفضل الصفقات.

ارخص عروض العثيم الأسبوعية

تشكيلة شهيه من المخبوزات والحلوة الغربية، والشرقية، من العثيم بأقل الأسعار، طازجة يتم خبزها يومياً، من أجود الخامات، تورتة السويس رويل ذات المذاق الرائع، والمحببة من الجميع عليها خصم 50% حجم صغير سعر الحبة ب 14 ريال فقط، التورتة متوسطة الحجم متعددة النكهات والأشكال كرنفال ب 39،95 ريال، كيلو من الحلو الشرقية مشكل ب 19،95 ريال، المعجنات من الوجبات الخفيفة التى يمكن تناولها على مدار اليوم، الكيلو منها ب 29،95 ريال.

عروض العثيم الطازجة اليوم

الخضروات والفواكه الطازجة من الأقسام الرئيسية في أسواق العثيم، وتخصص لها عروض خاصة على مدار الأسبوع بشكل عام، ويوم الأثنين بشكل خاص، لأهمية تناولها بالنسبة لصحة الإنسان، ارخص عروض العثيم على الخضروات تشمل البرتقال المهم جداً تناولها وبالأخص خلال فصل الشتاء لتقوية مناعة الجسم ومقاومة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزاً سعر الكيلو ب 3،95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

الفراولة من أشهي أنواع الفواكه الموسمية، الرائعة، يمكن تناولها بشكل مباشر، أو كعصير، بجانب أنها يعد منها ألذ أنواع الحلوي والمربي، سعر العلبة ب 3،25 ريال، التفاح الأخضر يمنح الجسم الطاقة اللازمة وبالأخص مع بداية اليوم، ثمرة واحدة من التفاح تغنيك عن تناول كوب من القهوة، بجانب أنه يمنح الشعور بالشبع لأنه غني بالألياف الطبيعة فيساعد على خسارة الوزن، سعر الكيلو ب 6،50 ريال.

أفضل عروض أسواق العثيم

عشاق الأجبان يتوفر أنواع مختلفة منها قسم منتجات الألبان، منها المحلى والمستورد نكهات متنوعة، تناسب جميع الأذواق والزيتون، عروض الجبن القريش خفيفة الملح التى تناسب أصحاب الحميات الغذائية، سعر الكيلو ب 14،95 ريال، جبنة بحبة البركة ذات المذاق الفريد من تشيز لاند ب 18،50 ريال.