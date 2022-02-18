تنظيف الحذاء الرياضي الأبيض بأكثر من حيلة قمة في الذكاء والنتيجة مضمونة تماما

تنظيف الحذاء الرياضي الأبيض، الكثير من الأشخاص يميلون الى ارتداء الحذاء الرياضي الأبيض، وذلك لأنه أكثر راحة في الاستخدام، ويجعلهم يتحركون بشكل سهل وسلس، وذلك مقارنة بباقي الأحذية الأخرى، لذا نجد أن العديد منهم يواجه مشكلة تنظيف هذا الحذاء الرياضي ، وذلك لأن اللون الأبيض سريع الاحتواء على شوائب ويظهر عليه البقع بشكل أسرع، لذا وجدنا أنه لابد من إيضاح بعض الطرق التي توضح لكم أهم الطرق التي تساهم في تنظيفه بشكل سريع وبسيط.

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الطريقة الأولى

عليكم القيام بالاتي:

إحضار مقدار من معجون الأسنان. إضافة معجون الأسنان على فرشاة الأسنان. استخدام الفرشاة والقيام بدعك الحذاء الرياضي بشكل جيد، وذلك من أجل التخلص من البقع الموجودة على الحذاء الرياضي . بعد ذلك توجهي بالقيام إلى باستخدام قطعة من القماش المبلول، وذلك عن طريق مسح وإزالة بقايا معجون الأسنان. من خلال اتباع هذه الخطوة سوف تحصلي على كوتشي أبيض نظيف للغاية، وذلك لأن معجون الأسنان أثبت مدى قدرته الكبيرة على إعادة الحذاء الرياضي نظيف.

الطريقة الثانية

يمكنك استخدام الغسالة من أجل تنظيف الحذاء الرياضي ، وذلك من خلال اتباع هذه النقاط:-

إضافة ماء وبرسيل إلى الغسالة.

لا بد من وضع الحذاء الرياضي داخل الغسالة حتى يتخلص من كافة الشوائب والرواسب العالقة به التي تغيير لونه.

يمكنك ان تتركي الحذاء الرياضي حتى ينشف تماما من الماء، وسوف تلاحظين الفرق الكبير.

الطريقة الثالثة

هذه الطريقة من أكثر الطرق المشهور التي يتم استخدامها من أجل تنظيف الكوتشى الأبيض، وأبرز الخطوات الخاصة بها هي:-