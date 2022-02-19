شوف عروض مختارة على الدفايات الحطب من Saco بأقوي الخصومات حتي 25%

جميعأ بفصل الشتاء نحتاج إلى تدفئة جيدة بالمكان الذي نجلس به لتفادي السقعة والبرد القارس ونبحث دئماً على دفايات كهربائية أو تستخدم بالحطب بذات ماركة معروفة، مجموعة شركات ساكو Saco تقدم لجميع عملائها من كافة أنحاء البلاد أقوي العروض الجبارة والمميزة على دفايات الحطب وبخصومات رائعة تصل حتى 25 ٪.

عروض مختارة على الدفايات الحطب من Saco بأقوي الخصومات 25%

حيث تقدم تشكيلة رائعة ومختلفة وتناسب جميع الأذواق، يمكنكم أقتنائها بالمنزل أو الشركات أو المصانع، الحدائق، كل واحدة منهم مصممة بشكل ديكوري رائع وجذاب، ومن ضمن المجموعة المعروضة تقدم دفاية بمقاعد تناسب الأجتماعات أو التجمع الأسرى، تسوقوا عبر فروعها أو موقعها الإلكتروني وزورا أقسامها المختلفة التي تتمتع بعروض خاصة ومغرية وبخصومات ترضي الجميع.

دفايات حطب

موقد حطب على شكل مربع، مكونة من 7 قطع، تربى ة، ب 6 مقاعد، هيكل متين وصلب مع درجة حرارة عالية، مصنوعة بحجم كبير، مصنعة من مادة الفولاذ والبلاط، تستخدم بحرق الحطب أو الخشب، سعر الطاولة 1889.00 ريال، ادفع 633.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

دفاية حطب للحدائق، مقاس86 سم، متوفر معها أكسسوارات ومشتملات الشواء، تصميم بسيط وسهل التجميع والتركيب، متوفرة بلون فضي، مصنع سطح رخامة الطاولة من البلاط، الماركة living accents، سعر الدفاية 1099.00 ريال، ادفع 366.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

دفاية حطب دائرية، مقاس 102 سم، مصنعه من الاستانلس الفولاذ والبلاط، خامة سطح الطاولة مصنعة من البلاط، سعة الخزان 20 رطلاً، سعر القطعة 1599.00 ريال، ادفع 533.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

دفاية على شكل حفرة نار، بعمق 42 بوصة، قرص مستدير، قرص الطاولة مصنوع من البلاط، سعر الدفاية 1999.00 ريال، ادفع 666.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

دفاية حطب للحدائق، مقاس 89 سم، مصنع من حجر / فولاذ، لون الدفاية حجري، من مميزاتها تسهلة التجميع بدون أداء، بسعر 899.00 ريال، ادفع 299.66 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.