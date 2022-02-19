شوف عروض موبايلي نت لا محدود لمدة أسبوع

قامت شركة موبايلي للاتصالات بتقديم عروض موبايلي نت لا محدود أسبوع التي تعد من أهم عروض الانترنت في المملكة العربية السعودية حيث تمنح العملاء فرصة استخدام لامحدود لتطبيقات التواصل الاجتماعي واتساب وفيسبوك وتويتر وغيرها من التطبيقات بالإضافة إلى جوجل كما أتاحت الشركة أيضا لمشتركي الخطوط مسبقة الدفع إمكانية تفعيل باقات نت لا محدود أسبوع بسعر 20 ريال سعودي أسبوعياً.

تفعيل موبايلي 20 نت لا محدود أسبوع

يمكنك تفعيل نت موبايلي لا محدود من خلال إتباع الخطوات التالية:-

عليك تفعيل باقة سوشيال لامحدود الأسبوعية من خلال إرسال رمز الاشتراك 447 في رسالة نصية إلى رقم

1100.

لتفعيل نت موبايلي 20 من خلال إدخال كود التفعيل #447*.

إدخال كود #1100* على لوحة الجوال ثم الإتصال وإختيار تسجيل الدخول رقم موبايلي ثم الضغط على خيار سوشيال ميديا وتفعيل باقة نت موبايلي 20 الأسبوعية.

يمكنك تفعيل الباقة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لموبايلي ثم الضغط على خيار حسابي، وخيار الرسائل.

شروط تفعيل عروض موبايلي نت لا محدود أسبوع

وضعت شركة موبايلي مجموعة من الشروط المهمة للعملاء بشأن تفعيل باقة نت محدود أسبوع، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:-

باقة نت لا محدود أسبوع ليست متاحة خلال التجوال الدولي.

غير مسموح للعملاء أصحاب باقات البيانات الغير محدودة من تفعيل باقة موبايلي.

تفعيل خدمات سوشيال ميديا وباقات نت موبايلي للشرائح بنظام مسبق الدفع والمفوتر.

في حالة فصل خط العميل بشكل جزئي أو كلي ليس بإمكانه تفعيل باقة موبايلي لا محدود أسبوع.

مسموح بتفعيل خدمات موبايلي للعملاء أصحاب خطوط مسبقة الدفع، وبها رصيد كافي لاتمام الخدمة.

بكم تفعيل موبايلي يوم لا محدود

بإمكان عملاء شركة موبايلي تفعيل خدمة نت لا محدود لمدة يوم من خلال الخطوات التالية:-