طرق منزلية سهلة للتخلص من الحشرات

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محمد سياف - ابو ظبي - أن الحشرات التي تتواجد بالمنزل من أكثر المشاكل التي تتعرض لها ربات المنازل وهي أمور يصعب علينا التعامل معها في العديد من الأوقات وخاصة في فصل الصيف لأنه في ذلك الوقت تبدأ الحشرات في الانتشار في جميع أنحاء المنزل، ومن هنا تبدأ ربات المنازل الاستعداد للقضاء علي هذه الحشرات التي تتزايد في المنزل بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وتقوم هذه الحشرات بالإزعاج الكبير لجميع أفراد الأسرة، وفي ذلك الوقت تحتاجين إلى استعمال المبيدات الحشرية الخاصة بالقضاء على الحشرات، ومن الطبيعي وجود المبيدات الحشرية التي لها تأثير سلبي على صحتك وصحة أفراد عائلتك، ومن هنا كل ما عليك فعله هو استخدام العلاجات المنزلية للقضاء علي هذه الحشرات بدون حدوث أي مشاكل لأي فرد من أفراد الأسرة.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في القضاء علي الحشرات داخل المنزل لذلك سوف نقوم بكتابة أفضل الوصفات لكي تساعدك بشكل كبير في التخلص من الحشرات وتجنب دخولها إلى المنزل وخاصة حشرات بق الفراش وغيرها من الحشرات، والأهم من ذلك هو العمل على التهوية الجيدة للمنزل لعدم انتشار الحشرات بداخله ويجب عليكِ تعريض الفرش الخاص بالمنزل إلي الشمس، كما يجب الحرص على النظافة الدائمة للمنزل .

طرق التخلص من الحشرات

1- الفازلين والنعناع: من أهم الأشياء التي تساعد بشكل كبير في التخلص من الحشرات وخاصة النمل الذي ينتشر يزداد بشدة في فصل الصيف لذلك للقضاء عليه، كل ما عليك القيام به هو القيام بخلط كمية مناسبة من الفازلين مع خلاصة النعناع، قومي بدهن الأبواب ومخارج النوافذ وهذا يقوم بتصعيد الحركة ويمنع انتشاره في المنزل.

2- اكليل الجبل: تعتبر الأعشاب الطازجة ذات أهمية كبيرة في حماية المنزل من الحشرات ويساعد إكليل الجبل في طرد النحل وغيره من الحشرات الطائرة.

3- فوانيس الإضاءة : قومي باستخدام المصابيح في الأماكن التي هي أكثر عرضة للذباب فهي تعمل على طرده من المنزل.

4- الشموع: هناك أنواع من الشموع المتخصصة في طرد البعوض والحشرات من المنزل وهي متواجدة في محلات العطارة.

5- النعناع: يعتبر النعناع من أكثر المواد الفعالة في طرد الناموس من المنزل فكل ما عليك فعله هو القيام بغلي النعناع ووضعه في زجاجة رش واستخدامه في المنزل لطرد الناموس.