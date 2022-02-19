شوف عروض العثيم شاشات اليوم وأقوى التخفيضات على الأجهزة الإلكترونية othaim markets

نقدم لك الآن عروض العثيم شاشات اليوم بأقل الأسعار الممكنة، حيث يحرص العثيم دائماً على الحفاظ على عملائه وتقديم ما يحتاجونه دائماً بالإضافة إلى تقديم الأسعار المناسبة لهم، لذلك يقوم بعمل العروض والخصومات التي يحتاجها العميل من وقت لآخر، والآن تعال معنا لكي تتعرف على أهم العروض والخصومات التي يقدمها لك العثيم للأجهزة الإلكترونية.

عروض العثيم شاشات اليوم

هناك تخفيضات كثيرة يقدمها لك العثيم على كل أنواع الأجهزة الإلكترونية الموجودة لديه وليس أجهزة معينة، وذلك سواء أجهزة منزلية أو شاشات أو أجهزة محمول وغيرهم.

عروض العثيم الإلكترونية

تعرف على العروض التي يقدمها العثيم للأجهزة الإلكترونية لديه:

شاشة تليفزيون توشيبا ID مقاس ٤٣ بوصة بسعر ٧٩٩ ريال سعودي.

وشاشة تليفزيون سمارت ٥٥ بوصة يكون سعرها ١١١٩ ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ٤٠ بوصة يكون سعرها ٥٤٩ ريال سعودي.

وشاشة تليفزيون اردوينو سمارت ٤٠ بوصة بسعر ٦٤٩ ريال سعودي.

شاشة تليفزيون ٣٢ بوصة بسعر ٣٦٩ ريال سعودي.

وشاشة تليفزيون دورا مقاس ٤٣ بوصة يكون سعرها ٦٩٩ ريال سعودي.

عرض ٢ هاتف محمول سامسونج ٦٤ جيجا بايت يكون سعرهم ٧١٥ ريال سعودي.

هاتف محمول تكنو كي إي بسعر ٢٤٩ ريال سعودي.

عرض على تابلت لينوفو إم ١٠ بسعر ٧١٠ ريال سعودي.

عروض الأجهزة المنزلية

يقدم العثيم أيضاً مجموعة من العروض على الأجهزة المنزلية، والتي من ضمنها:

ماكينة صنع القهوة ٣ في ١ ١٤٥٠ وات يكون سعرها ٣٠٩ ريال سعودي.

عصارة خلاط ومفرمة سعرها ١٨٩ ريال سعودي.

غلاية مياه بانيكس ١,٨ لتر بسعر ٥٩ ريال سعودي.

مقلاة بطاطس بسعر ١١٧ ريال سعودي.

ميكروويف كولين ديجيتال ٢٠ لتر بسعر ١٩٩ ريال سعودي.

دفاية كولين ٢٠٠٠ وات سعرها ١٦٩ ريال سعودي.

حلة بانيكس لعمل الأرز ٨ لتر يكون سعرها ٢٠٥ ريال سعودي.

غلاية مياه زجاج يكون سعرها ٧٩ ريال سعودي.

وبذلك نكون عرضنا عليك اليوم مجموعة كبيرة من عروض العثيم شاشات اليوم وعلى كافة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية والمحمولة التي يقوم ببيعها، اذهب لشراء ما تريده ولا تفكر كثيراً، فسوف تحصل على أفضل خامات بأقل سعر.