كيفية تنظيف طاسة القلي المحروقة ولو عليها دهون ملتصقة من سنين عديدة

كيفية تنظيف طاسة القلي المحروقة، تعاني كثيرا من السيدات في تنظيف الأواني المحروقة والمليئة بالدهون حيث يكون تنظيفها صعب مما تؤدي إلي تجريح أيدي كثيرا من السيدات أثناء غسلها ولكن الأن أصبح هناك الكثير من الوصفات التي يمكن من خلالها تنظيف الأواني وطاسات القلي المحروقة والمليئة بالدهون وإليكم في هذا المقال أهم الوصفات التي يمكن من خلالها إزالة الدهون الثقيلة وغسل الطاسات التي تتعرض للحرق أو للنار لساعات طويلة.

طريقة عمل النوتيلا.. وصفة عبقرية مجربة لعمل معجون النوتيلا بالشوكولاتة والبندق في البيت

مكونات عصير الليمون والكركديه

تعتبر هذه الوصفة السحرية فعالة جدا ومضمونه في إعادة طاسات القلية نظيفة وتلمع كما لو كانت جديدة والوصفة كالاتي.

مكونات الوصفة هي ((حوالي لتر من الماء، عصير ٢لليمون، ملعقة واحدة تكون كبيرة من الكركديه الجاف، ملعقة طعام من ملح الليمون)).

طريقة التحضير كالاتي ((نحضر وعاء عميق ونضعه على النار نضع به لتر الماء ونضيف عصير الليمون، وملعقة الكركديه ، وملح الليمون)).

ننتظر الماء حتى يغلي، نحضر الطاسة المحروقة أو الوعاء الذي نريد إذابة الدهون عنه، ونضعه في الوعاء في الماء المغلي ثم نخرجه من الماء، تكشط هذه الدهون بطرف ملعقة ثم ندخله إلي وعاء الماء المغلي علي النار مرة أخري، ثم تكشط الدهون مرة أخرى إلى أن تتخلصي من جميع الدهون الموجودة على الطاسة المحروقة.

ثم يتم غسل الطاسة أو الوعاء المحروق بالليفة المواعين وقد تم إذابة كل الدهون عنها.

وصفة الخل الأبيض وبيكربونات الصوديوم

مكونات الوصفة: