نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير السعودي الأسبوعية وتخفيضات الشاشات الذكية وخصومات الجوالات في المقال التالي
عروض جرير السعودي شباط، الأجهزة الإلكترونية أصبحت من اهم الأشياء الموجودة في حياتنا وذلك بعد تقدم التكنولوجيا بشكل كبير، ولكن أسعار الأجهزة الإلكترونية قد لا تناسب العديد من الأشخاص، ولكن داخل عروض جرير التي تصل التخفيضات في jarir bookstore مكتبة جرير إلى نصف الثمن تصبح الأسعار مناسبة للجميع ومنافسة للعديد من الشركات الأخرى، وإليكم اليوم بعض العروض الخاصة بشركة جرير والتي تقدمها على الأجهزة الإلكترونية.
عروض مكتبة جرير بالسعودية على الجوالات واللابتوب وملحقاتهما الأسبوع الثالث من فبراير 2022
مكتبات جرير السعودية
في المملكة العربية السعودية يوجد عدد كبير من الشركات التجارية والمكتبات التي توفر الأدوات المدرسية وجميع المستلزمات المدرسية، ولكن أهم وأفضل هذه المكتبات هي مكتبات جرير والتي كان منذ بدايتها مخصصة لبيع المستلزمات المدرسية وجميع الأدوات المكتبية، ولكن سرعان ما توسعت وأصبح لها عدد كبير من الفروع في كافة أنحاء المملكة وأصبحت عندها جزء للأدوات الكهربية والأجهزة الإلكترونية وغيرها من الأمور.
عروض جرير اليوم فبراير
من المعروف أن مكتبات جرير تقدم عروض متميزة بشكل مستمر وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض الجوالات في جرير سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته 256 جيجابايت اسود سعره 6599 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير شاشة تي سي إل حجمها 55 بوصة سعرها 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات جوال سامسونج جالاكسي سعته 512 جيجابايت اخضر سعره 6999 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير هاتف سامسونج جالاكسي سعته 256 جيجابايت فضي سعره 6599 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شيومي 11 سعته 256 جيجا بايت سعره 2199 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سامسونج جالاكسي سعته 256 جيجابايت اخضر سعره 3699 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير شاشة هاير 65 بوصة سعرها 2649 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالاكسي سعته 256 جيجابايت كريمي سعره 3699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاير شاشة حجمها 70 بوصة سعرها 3399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم جوال سامسونج جالاكسي سعته 256 جيجابايت اسود سعره 3699 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته 256 جيجابايت اخضر بسعر 6599 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ