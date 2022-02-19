شوف أسواق بنده وهايبر بنده وعروض الجوالات وأدوات المطبخ المقدمة بعروضها الأسبوعية

أسواق بنده وهايبر بنده، عروض وخصومات كبيرة على الجوالات والأجهزة وأدوات المطبخ من أسواق بنده السعودية في أحدث العروض الأسبوعية التي أعلنت عن توافرها في جميع فروعها في المملكة كما يوجد عروض على المواد الغذائية ومنتجات المنظفات والعناية الشخصية حيث تعد أسواق بنده أحد الأسواق التجارية ذات الشهرة الكبيرة في المملكة والتي تقدم جميع احتياجات المنزل والعائلة وفي هذا المقال سنعرض لكم أحدث العروض المقدمة على الجوالات وأدوات المطبخ.

أسواق بنده وهايبر بنده السعودية وعروض الجوالات والإلكترونيات

هناك الكثير من الناس التي تتابع كل ما هو جديد ومقدم في عالم الجوالات والإلكترونيات وتهتم بكل ما هو مقدم في الأسواق ولهذا تهتم بنده بهذا الركن اهتماماً كبيراً وتعمل على توفير أفضل وأحسن أنواع الجوالات وأكثرها انتشاراً داخل المملكة ومن أنواع الجوالات التي وصلت حديثاُ داخل الأسواق جوال آوبو أي 55 بسعر 849 ريال سعودي كما يوجد خصم على جوال تي سي ال 20 وجوال لينوفوكي 14 وجوالات شاومي ريدمي 10 اس وريدمي 9 اي وريدمي 10 كما يجد مجموعة جوالات سامسونج وفيفواي واحصل على خصم على تليفزيون سكاي وورث جوجل 50 ليكون بسعر 1599 ريال سعودي بدلاً من 2299 ريال سعودي وتليفزيون سكاي ورث 42 بسعر 1199 ريال سعودي بدلاً من 1599 ريال سعودي ويمكنك التسوق عبر الإنترنت وتتيح لك الأسواق خدمة التوصيل المجاني وهيوصلك المنتج في نفس اليوم.

عروض أدوات المطبخ واحتياجات الأسرة من بنده

تقدم بنده خصم كبير على جميع الأدوات والاحتياجات الأسرية المختلفة ومنها الآتي:

قلاية بدوت زيت كي أون 6 لتر مقدمة بسعر 239 ريال سعودي فقط كما يوجد قلاية بدون زيت سينكور 2 لتر بسعر 189 ريال سعودي.

ويوجد قدر ضغط كهربائي بالسون و وكولين 8 لتر.

عجانة كولين 5 لتر بسعر 289 كما يوجد عدد من أطقم الكاسات المختلفة.

والآن احصل على مكنسة كهربائية بدون كيس آريتي بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 309 ريال.

كما يتوفر العديد من الأدوات الأخري كما يوجد لمبه ليد وبطاريات دوراسل والكثير من ألعاب الأطفال المتنوعة.