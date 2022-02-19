الاشتراك في مسابقة الحلم وخطوات تقربك من الفوز بجائزة 100000$

يترقب الآلاف من المشتركين في مسابقة الحلم موعد السحب على أولى جوائز المسابقة لهذا العام 2022 على جائزة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وسط توقعات أن يتم السحب عليها بنهاية الشهر الجاري بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي من خلال برنامج صدى الملاعب، على أن يتم الاتصال والتواصل مع الفائز فور سحب اسمه عبر الاتصال من رقم دولي ثابت، ثم القيام بتهنئته والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، ومن ثم تحديد موعد لتسليمه جائزته لاحقًا.

الاشتراك في مسابقة الحلم

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه المسابقة استقبال طلبات التواصل من جميع الدول دون استثناء من خلال أرقام الاتصالات المختلفة، وفي حالة عدم وجود لاسم دولتك بين الأرقام المدرجة في جهات الاتصالات المختلفة، يُمكن التواصل من خلال الرقم الدولي الموحد المُدرج للتواصل من جميع الدول بلا استثناء، أو التواصل من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve، ثم الإجابة بشكل صحيح على الأسئلة التي تصلك، أو المشاركة من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للمسابقة، أو تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية والبدء في الاشتراك من خلاله.

الإجابة على أسئلة المسابقة

ومن شروط لمسابقة لتفعيل اشتراكك وتسجيل دخولك في السحوبات المختلفة، لابد من الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة المختلفة التي تصلك فور الاشتراك من أي من الطرق المتاحة، ولم يتم تحديد عدد معين للأسئلة التي تود الإجابة عليها، إلا أنه لابد من الأخذ في الاعتبار أنه كلما زادت فرص إجابتك على الأسئلة المختلفة كلما زادت فرص فوز ودخولك السحب بشكل مباشر، ومحاولة الاشتراك أكثر من مرة حتى وإن لم يحالفك الحظ في الفوز في إحدى السحوبات.

ولابد أيضًا من الموافقة على الشروط والبنود الأساسية المنظمة للمسابقة، والاستيفاء بكافة الشروط الأساسية بشأن المشتركين، خاصةً فيما يتعلق بعامل السن الذي لابد من تخطى عمر الثمانية عشر وفق قانون دولتك.