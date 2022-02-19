شوف خصومات بنده اليومية 40% لمدة 24 ساعة اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده اليومية، سوق بند يعد من الأسواق الكبيرة والشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يكون له دور مهم للغاية، فهو يعمل على خدمة الكثير من الزبائن والمقيمين بالمملكة العربية السعودية والتي تم وصول عدد العملاء لمائة مليون وستون عميل تقريبًا متواجدين سواء في جمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر لديه قطاعات ضرورية ومهمة متخصصة بمجال التجزئة، وأيضًا الهايبر لديه سجل متميز ورائعًا منذ عام 1978.

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خصومات بنده اليومية

هايبر بنده يكون سوق من الأسواق المتخصصة بقطاع التجزئة، كما أن هذا السوق له أقوى المجموعات الكبيرة وأقوى وأروع الأعمال المهمة المتواجدة بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون لبناء وإنشاء شركة تكون من أقوى الشركات الكبيرة والناجحة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يعد من ضمن الأسواق التي حصلت ونالت على مجموعات كبيرة وقوية إلى أن قامت بتمهيد طريقها لإنشاء وبناء عدة تصورات إيجابية.

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تخفيضات بنده الشهرية 450 جرام من رقائق الشوفان بالتوت البري واليقطين من النوع فيتنس يكون بسعر 21.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم حلقات الحبوب الكاملة المحمصة بالعسل من النوع نستله مقدار 375 جرام يكون بسعر 16.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية اللبن الخاص بنمو الأطفال الغني بالألياف من النوع نيدو مقدار 1950 تكون بسعر 64.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.

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تخفيضات بنده الأسبوعية اثنان حبة من شاي الياسمين الأبيض من النوع ناي مقدار 250 مل يكون بسعر 8.95 بدلًا من 9.90 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية عصير العنب الأبيض من النوع دانيا مقدار 1 لتر عدد 1 + 1 يكون بسعر 14.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي. خصومات بنده الأسبوعية 20 * 16 جرام من وجبة البطاطس من النوع كتكو يكون بسعر 11.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 1 + 1 من بطاطس الشيبس نوعه ليز ستاكس مقدار 170 جرام يكون بسعر 11.50 بدلًا من 23 ريال سعودي.

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