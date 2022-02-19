شوف عروض العثيم مول othaim offers على السلع المختلفة وتخفيضات هائلة

نستعرض اليوم بعض من أهم عروض العثيم لهذا الأسبوع على عدة أصناف من السلع الغذائية بأسعار تنافسية. فبمناسبة مرور ما يقرب من ثلاثمائة عام على إنشاء أسواق عبد الله العثيم يحتفل العثيم مول على طريقته. وذلك من خلال توفير خصومات كبيرة على العديد من السلع المعروضة داخل فروعه المختلفة. وقد بدأت المجموعة عملها داخل المملكة منذ عام 1727م وتوسعت أعمالها وزاد عدد الفروع في مختلف أنحاء السعودية.

عروض العثيم

الجبن القريش من أنواع الأجبان المفيدة والتي تحتوي على نسبة من البروتين والكالسيوم. احصل مقابل 14.95 ريال على كيلو من جبن فيكتو القريش.

سعر العلبة من شبيهة جبن جرين لاند جبن أبيض بالفلفل الاخضر وزن كيلو ونصف بسعر 24.95 ريال.

كيلو من جبن أبيض داري وزن كيلو جرام بسعر 11.95 ريال بدلا من 19.95 ريال بخصم قدره ثماني ريالات.

كيلو زيتون الريف اليوناني ماموث مقابل 23.95 ريال سعودي.

زيتون سما أسباني أسود جامبو سعر الكيلو 14.95 ريال.

خلطة زبدة إماراتي بلوك مقابل 10.95 ريال للكيلو.

مربى فراولة شهد سعر الكيلو 14.95 ريال.

طرشي مصري مشكل سعر الكيلو فقط 6.95 ريال.

كيلو من جبن هنغاري بسعر 12.95 ريال.

مقابل 11.95 ريال بدلا من 21.80 ريال احصل على كيلو من زيتون كوبوليفا أسود، أو اشتري علبة مقابل 58.95 ريال بدلا من 74.73 ريال.

العثيم مول

بسلة خضراء أو خضار مشكل وزن الكيس 450 جرام مقابل 5.5 ريال بدلا من 9.95 ريال.

مسحب دجاج أمريكا ما عادي وزن الحبة 750 جرام احصل على الحبة بسعر 22.95 ريال بدلا من 30.95 ريال.

ناجت قطع دجاج السنبلة أو حار وزن العبوة 400 جرام بسعر 10.95 ريال بدلا من 16.95 ريال.

ساديا برجر بقري مقابل 23.95 ريال بدلا من 42.75 ريال بخصم قدره 18.8 ريال.

هاش براونز وزن كيلو جرام أو وافل كت وزن 750 جرام مقابل 8.95 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية

احصل على ربطة من جبن بوك كاسات كريم مكون من برطمانين وزن الواحد 910 جرام مقابل 36.95 ريال بدلا من 52.95 ريال.

عرض على جبن بوك مثلثات 8 حبة 5 ×120 جم بسعر 11.95 ريال بدلا من 15.25 ريال.