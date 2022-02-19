نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا الكبرى 65% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى 65% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير، يتوفر تي سي ال تلفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 4999 ريال بدلاً من 6899 ريال خصم 28% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 2799 ريال بدلاً من 3699 ريال خصم 24% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات.

تخفيضات اكسترا الكبرى 65%

يتوفر ال جي تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 3899 ريال بدلاً من 9999 ريال خصم 61% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الشاشات سوني تليفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3999 ريال بدلاً من 10999 ريال خصم 64% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا حتى نهاية فبراير فيليبس تلفزيون 65 بوصة ذكي أندرويد فائق الوضوح بسعر 3499 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 33% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر توشيبا تلفزيون 43 بوصة ذكي عالي الوضوح بسعر 1699 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 32% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات الأجهزة الكهربائية كلاس برو ثلاجة باب جانب باب 19.9 قدم باللون الفضي بسعر 2699 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 32.5% تخفيضات حتى نهاية فبراير ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض اكسترا حتى نهاية فبراير

يتوفر كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم بخار إنفيرتر باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 39% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات كلاس برو ثلاجة 6.2 قدم باب واحد باللون الفضي بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات حتى نهاية فبراير كلاس برو ثلاجة 12 قدم مانع تجمد باللون الأبيض بسعر 1599 ريال بدلاً من 2299 ريال خصم 30% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 77 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر هاير ثلاجة باب جانب باب 17.8 قدم سعة 504 لتر باللون الرمادي بسعر 3499 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 36% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى على الغسالات كلاس برو غسالة تعبئة أمامية سعة 6 كيلو 8 برامج باللون الأبيض بسعر 999 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 38% تخفيضات حتى نهاية فبراير ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كاندي غسالة تعبئة أمامية غسيل / تجفيف سعة 14 كيلو / 9 كيلو باللون الفحمي بسعر 2899 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 37% ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ميديا غسالة حوضين سعة 10 كيلو أبيض/أسود بسعر 839 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 30% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 41 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا حتى نهاية فبراير.