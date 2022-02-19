شوف خصومات بنده الشهرية تخفيض 50% لفترة محدودة اغتنم الفرصة وتسوق الآن

خصومات بنده الشهرية، يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق الكبيرة وأنجح الشركات الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر فيه كل سلعة أو منتج يريده ويحتاجها كل مواطن متواجد في المملكة سواء كانت من المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية من كل كل المستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مقيم في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الخصومات والعروض التي عملت على تقديم ومنح ذلك بأروع جودة في السعودية، فإن السوق يعمل على تقديم وعرض هذه الخصومات والعروض بالسعر الذي يتناسب يتلائم مع كل شخص بالمملكة.

عروض بنده الأسبوعية لكل عملائنا عروض مميزة لفترة محدودة اغتنم الفرصة

خصومات بنده الشهرية

شركة بنده تكون من ضمن الشركات الحريصة في القيام بتقديم وعرض أقوى العروض التي تصاحبها أكبر الخصومات المذهلة والكبيرة للغاية، فمن الممكن أن يتم التقديم والمنح لهذه العروض والخصومات سواء كانت بشكل أسبوعي أو يومي، حيث أن شركة بنده قد نالت واستحوذت على عدة توزيعات أساسية وصلت لأربعة مراكز تقريبًا متواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هذه الشركة لديها ستمائة شاحنة حتى يتم التوصيل لسبعون ألف منتج وسلعة غذائية وأيضًا غير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الأسبوعية تويكس توب مقدار 20 * 21 جرام يكون بسعر 20.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 150 جرام من الحلوى جيلي فروتي من النوع تيلا فيجان اثنان قطعة يكون بسعر 16.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية ويفر بالشوكولاتة من النوع فارو تيفاني مقدار 12 * 45 جرام يكون بسعر 11.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم

عروض بنده الشهرية 90 جرام من الشوكولاتة نوعها بيور جوديفا يكون سعرها 11.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 80 جرام من حلوى شرائح البيتزا المطاطية من النوع ترولي عدد اثنان قطعة سعرها يكون 13.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية كراكرز بالجبن أو الخضار من النوع بورقات مقدار 110 جرام عدد اثنان قطعة يكون سعرها 10.50 بدلًا من 12.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية لوح من الشوكولاتة دوبل جوديفا ماستر بيس مقدار 35 جرام عدد 4 قطع سعرها يكون 10.95 بدلًا من 13 ريال سعودي.

تنزيلات بنده اليومية