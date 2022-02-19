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ترددات جميع قنوات مسلسلات تركية المترجمة والمدبلجة الجديدة 2022 على القمر الصناعي النايل سات

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات جميع قنوات مسلسلات تركية المترجمة والمدبلجة الجديدة 2022 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددات جميع قنوات مسلسلات تركية المترجمة والمدبلجة الجديدة 2022 على القمر الصناعي النايل سات - ثقفني

كم مرة يتم بث قناة مترجمة من مسلسل تركي 2022 على النايل سات أو عربسات، في السنوات الأخيرة ظهر عدد كبير من المسلسلات التركية والتي يتم تحديثها باستمرار وتغطي موضوعات الدراما والرومانسية والكوميديا ​​والمجتمع وما إلى ذلك مما تسبب في تحول عدد كبير من متابعي المسلسلات إلى مثل هذه المسلسلات في مصر ، العالم العربي وشمال إفريقيا.

تردد قنوات مسلسلات تركية 2022

اسم القناة

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

show tv  مسلسلات تركية

12209

27500

رأسي

قناة CRT DRAMA مسلسلات تركية

12226

27500

رأسي

قناة TRT مسلسلات تركية

11257

27500

أفقي

قناة حريم السلطان

11116

11179

11116

27500

أفقي

CRT DRAMA

12226

27500

رأسي

قناة لنا الفضائية السورية

12360

27500

رأسي

قناة لنا بلس lana plus

12226

27500

أفقي

تردد lana tv hd

11373

27500

أفقي

تردد قناة بلاي حكايات

 

11179

27500

أفقي

تردد قناة بلاي حكايات

12360

27500

رأسي

قناة أبو ظبي دراما

12226

12467

27500

أفقي

قناة MBC دراما

11938

11470

11471

11476

27500

رأسي

قناة الحياة مسلسلات

12437

27500

رأسي

قناة bein drama بي ان دراما

11180

27500

رأسي

القنوات العرضة للمسلسلات التركية

تتمتع القنوات التي تبث المسلسلات التركية بالعديد من المزايا المختلفة التي تجعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى المشاهدين. ولعل أهم هذه الميزات هي:

  • المحتوى المعروض مجاني والقنوات غير مشفرة مما يسهل على المشاهدين متابعتها.
  • دقتها وتميزها في المسلسل الذي تقدمه، فهي تترجم هذه المسلسلات من قبل خبراء ومحترفين، بالإضافة إلى أنها تستخدم تقنيات حديثة وأنظمة عالية التقنية لتقديم دقة مناسبة وفريدة لكل جمهور.
  • احترامها لما يعرض في المسلسل وتمسكها بأهم القيم والعادات الشرقية وتجنبها الكلمات التي قد تغضب الأسرة تسمح للعائلات بمشاهدة العرض مع الصغار والكبار يخافون من أي مشهد أو غير مناسب.

قناة بلاي حكايات

وتضم مكتبة ضخمة من المسلسلات العربية التركية المدبلجة والأجنبية والهندية ، هذا إلى جانب البرامج المختلفة ، ولعل أهم ما قدمته تلك القناة من مسلسلات ( حريم السلطان 3 ، والعشق الممنوع ، ولهيب الحقد ، والعراف ، وهبة رجل الغراب ).

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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