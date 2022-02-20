نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الجوالات الحديثة وعروض ايفون 13 وسامسونج الحديثة في المقال التالي
عروض جرير اليوم المملكة العربية السعودية، jarir bookstore مكتبة جرير للبيع بالجملة والقطاعي اون لاين وداخل الفروع المختلفة للمملكة، ويوجد داخل كافة فروع مكتبات جرير مجموعة كبيرة من الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربية وجميعها بأسعار خيالية تنافس جميع المكتبات الأخرى، وخلال هذا المقال سيكون حديثنا عن عروض مكتبات جرير خلال شهر فبراير والعديد من الأمور الأخرى التابعة مكتبات جرير، وإذا كنت تهتم بمكتبات جرير وعروضها المتميزة فإليكم بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.
عروض مكتبة جرير للجوالات وخصومات مغرية خلال شباط على أحدث الهواتف الذكية
عروض مكتبة جرير للجوالات السعودية
في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تم إنشاء مكتبة جرير في السبعينات من القرن الماضي، وكانت عبارة عن مكتبة لبيع الكتب المدرسية والمستلزمات المدرسية، ولكن بعد أن تطورت تم فتح العديد من الفروع لها وأصبح بها عدد كبير من المنتجات مثال على ذلك الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربية، وأصبحت الأفضل في المملكة العربية السعودية.
عروض الجوالات في جرير السعودية
تقدم مكتبات جرير مجموعة متميزة من العروض على الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمول، وسوف اذكر بعض هذه العروض فيما يلي :
- عروض جرير للجوالات جوال آبل آيفون سعته 128 جيجا بايت لونه بنفسجي بسعر 3349 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هواوي نوفا 9 سعته التخزينية 128 جيجا بايت لونه أسود بسعر 1699 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير ابل آيفون 13 برو ماكس سعته التخزين 256 جيجا لونه فضي بيت بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير داخل عروض جرير لهذا الاسبوع يوجد هاتف سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته التخزينية 256 جيجابايت لونه اخضر بسعر 6599 ريال سعودي .
- عروض جرير ايفون ابل آيفون 13 برو ماكس سعته التخزين 256 جيجا لونه أزرق بيت بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سامسونج جالاكسي زد فليب سعته التخزينية 256 جيجابايت لونه فضي بسعر 6599 ريال سعودي .
- كود خصم جرير جوال آبل آيفون سعته 128 جيجا بيت لونه أسود بسعر 3349 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير جوال سامسونج جالاكسي زد فيليب سعته التخزينية 512 جيجابايت لونه اسود بسعر 6999 ريال سعودي .
- اسعار الجوالات في جرير ابل آيفون 13 برو ماكس سعته التخزين 256 جيجا لونه جرافيتي بيت بسعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي وهواوي نوفا 9 سعته التخزينية 128 جيجا بايت لونه أزرق بسعر 1699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير آبل آيفون سعته التخزينية 64 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير جوال آبل آيفون سعته 128 جيجا بيت لونه أبيض بسعر 3349 ريال سعودي.
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