نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت للأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومستلزمات المنزل في هايبر لولو lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو لشهر فبراير التوفير لا تنتهي، مع تنوع كبير في المنتجات، بحيث تشتمل الأجهزة المنزلية والإلكترونية، وغيرها من مستلزمات المنزل، بدايةً من 20 فبراير 2022 الموافق 19 رجب 1443 استمرارًا إلى يوم 22 فبراير الموافق 21 رجب، وتسري عروض لولو ماركت طوال الفترة المحددة، بحيث يمكنكم تسوق ما يلزمكم من lulu hypermarket والاستفادة من التخفيضات.

عروض لولو ماركت للأجهزة الكهربائية

تمتع بخصومات كبرى على مختلف الأجهزة الكهربائية عند شراؤها خلال فترة عروض لولو هايبر ماركت، وبأفضل جودة، حيث يحرص لولو هايبر على تقديم لكم كل اللوازم والأدوات الضرورية وبجودة عالية وإضافة إلى ذلك السعر الرائع الذي تحصلون به على المنتجات بعد الخصومات، وفيما يلي نتصفح معًا أوفر العروض.

فرن كهربائي ايكون، سعة 60 لتر، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 469 ريال سعودي.

موزع المياه مع درج تخزين من ايكون، بسعر 429 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر ماركت إلكترونيات

تعرف معنا على تخفيضات لولو هايبر ماركت على الأجهزة الإلكترونية من سامسونج وهواوي ولينوفو، واستفيد من العروض والهدايا المجانية المضافة إلى المنتجات، مثلما نجد في جوال هواوي نوفا 9 بشبكة 4G، ورامات 8 جيجا، الذي يأتي مع هديتين مجانًا، والمزيد من الاجهزة الإلكترونية متاحة في العروض، ومن بينها لاب توب لينوفو ايديا بمعالج intel core i7، وهارد من النوع SSD سعة 512 جيجابايت، مع 8 جيجا رام، وحجم مناسب لشاشة اللاب توب وهو 14 بوصة، كما تتوافر ساعة هواوي الذكية GT3.

جوال هواوي نوفا 9 بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي.

هواوي ساعة ذكية GT3، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي.

لولو LuLu

استمرارًا لتخفيضات فبراير التوفير على مختلف لوازم المنزل، نقدم لكم الأجهزة المنزلية سواء الأجهزة الكبيرة مثل الغسالات والثلاجات، أو الأجهزة الصغيرة مثل أجهزة طهي الطعام، والأجهزة المخصصة لإعداد العصائر الطبيعية، وإليكم أوفر عروض التجهيزات المنزلية.

غسالة اوتوماتيكية من ميديا، ذات فتحة أمامية، سعة 10 كجم، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2499 ريال سعودي.

قلاية بلاك أند ديكر، سعة 1.2 كجم، بسعر 259 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

لولو ماركت

مستلزمات العناية الشخصية من أجهزة وأدوات مثل أجهزة تصفيف الشعر، بالإضافة إلى عدد كبير من الأجهزة متاحة للشراء بخصومات على أسعارها فقط في لولو هايبر lulu hypermarket.