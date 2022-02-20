شوف عروض الدانوب Danube بخصومات مذهلة احتفالاً بيوم التأسيس

استمتع بأقوى عروض الدانوب ماركت والتي تستمر على مدار أسبوع كامل احتفالاً بذكرى تأسيس المجموعة حيث بدأ إنشاؤها منذ ما يقرب من ثلاثة قرون. فقد بدأت أسواق الدانوب إطلاق رايتها منذ عام 1727م ومن أهم الفروع فرع مكة، الرياض، الدمام، جدة والخبر. ويقدم مول الدانوب خدمات بيع الأغذية المختلفة من المعلبات، الخضراوات الطازجة والمجمدة، اللحوم والدواجن ومنتجات العناية الشخصية والعناية بالمنزل كما يوفر عروض على الإلكترونيات.

عروض الدانوب

احصل على خصم بقيمة 35 ريال عند شراء حبتان من زيت زيتون بكر ممتاز المراعي 500 مل بالإضافة إلى حبة مجاناً. سعر الثلاث حبات داخل العرض 45.95 ريال بدلاً من 80.85 ريال.

اشتري حبة واحصل على الثانية مجاناً من معجون الأسنان أورال بي ريبير 75 مل مقابل 34.95 ريال بدلاً من 70 ريال.

مطهر داك عبوة 3 لترات بسعر 19.95 ريال بدلاً من 31.25 ريال، او اشتري 2 حبة واحصل على الثالثة مجاناً مقابل 55.95 ريال بدلاً من 93.75 ريال.

احصل على كرتون مياه نستلة مجاناً عند شراء كرتونين مقابل 39.95 ريال بدلاً من 60 ريال.

Danube offers

جبنة كيري بالقشطة وزن 432 جرام اشتري حبتان وخذ الثالثة مجاناً مقابل 39.95 ريال بدلاً من 68.10 ريال.

كوكاكولا 12 × 150 مل احصل على كرتون مجاناً عند شراء اثنين بسعر 54.95 ريال بدلاً من 75 ريال بخصم قدره 20.05 ريال. وفي حال رغبة العميل شراء كرتون واحد فإن السعر 21.95 ريال بدلاً من 25 ريال.

كرتون حليب الصافي 12× 1 لتر مقابل 44.95 ريال بدلاً من 60 ريال بخصم نقدي 15.05 ريال سعودي.

لبنة فاخرة المراعي وزن 700 جرام بسعر 24.95 ريال بدلاً من 49.70 ريال.

الدانوب