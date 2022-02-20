شوف عروض جرير اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 60 ٪ علي الشاشات والجوال

قامت مكتبة جرير بتقديم الكثير من العروض المميزة والرائعة للغاية عدة مجموعات يتم تواجدها في المكتبة للاحتفال بانتهاء عام 2021، وبداية عام جديد وهو 2022، وتلك العروض والخصومات يتم تقديمها من قبل مكتبة جرير حتى هذا اليوم السابع من شهر يناير عام 2022، كما أن مكتبة جرير قامت بافتتاح فرعًا آخر بمحافظة المجموعة، فيكون تلك الفرع رقمه 56 من الفروع المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

عروض جرير السعودية

تكون مكتبة جرير رائدة بالأسواق، حيث أنها من المكاتب المتخصصة من أجل توافر متطلبات المكاتب وكافة الاحتياجات الخاصة بالمدارس، كما يتوافر ويتواجد في مكتبة جرير جميع الألعاب التي يتطلبها ويحبها كل الأطفال.

وكذلك تواجد وتوافر الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وأيضًا الأثاث المكتبي، وكذلك فإنها استطاعت أن تتميز بالسمعة الرائعة والحسنة التي استطاعت أن تكتسبها بين كافة العملاء، وكذلك نالت احترام وشعبية كبيرة في كافة جهات المملكة العربية السعودية.

عروض جرير السعودية

سعر الهاتف من النوع آبل آيفون برو ماكس من الجيل الخامس حجم 128 جيجا بايت باللون الذهبي يكون 5199 ريال سعودي.

هاتف من النوع آبل آيفون برو ماكس حجم 256 جيجا بايت من الجيل الخامس باللون الفضي يكون بسعر 5699 ريال سعودي.

ميت بوك هواوي 13 اس حجم 13.4 بوصة يكون بسعر 5999 ريال سعودي.

ميت بوك هواوي دي 14 حجم 14 بوصة 10210 يو يكون بسعر 2799 بدلًا من 3299 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير