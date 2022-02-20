نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو على الثلاجات الغسالات و الشاشات حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو على الثلاجات الغسالات و الشاشات حتى نهاية فبراير، يتوفر عروض هائلة على الثلاجات حيث يتوفر ال جي ثلاجة سعة 510 لتر باللون الأبيض بسعر 4199 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 25%، يتوفر ال جي ثلاجة باب واحد سعة 382 لتر باللون الفضي بسعر 3699 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 33%، يتوفر ال جي ثلاجة 2 باب سعة 478 لتر باللون الأبيض بسعر 3399 ريال بدلاً من 5049 ريال خصم 33%، يتوفر توشيبا ثلاجة سعة 618 لتر باللون الفضي بسعر 4399 ريال بدلاً من 5599 ريال خصم 21% ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات نصف الثمن هايبر لولو

يتوفر توشيبا ثلاجة باب مزدوج سعة 230 لتر باللون الرمادي المعدني بسعر 2299 ريال بدلاً من 2649 ريال خصم 13%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر باللون الرمادي اللامع بسعر 3299 ريال بدلاً من 3799 ريال خصم 13%، كما يتوفر ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية فبرايركاندي غسالة ملابس فتحة علوية سعة 7 كجم باللون الأبيض، بسعر 1399 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 13%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر كاندي غسالة ونشافة تعبئة أمامية سعة 6/10 كجم باللون الأبيض بسعر 2199 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير وايت وستنجهاوس غسالة ملابس فتحة علوية سعة 10 كجم باللون الفضي، بسعر 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 19%، يتوفر ضمن تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر لولو وايت وستنجهاوس غسالة ملابس فتحة علوية سعة 16 كجم، باللون الفضي بسعر 2499 ريال بدلاً من 2849 ريال خصم 12%.

عروض هايبر لولو حتى نهاية فبراير

يتوفر كاندي غسالة ملابس فتحة امامية ونشافة سعة 8 كجم باللون الأبيض بسعر 1955 ريال بدلاً من 2999 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض حتى نهاية فبراير ماجيك بوليت كيتشن اكسبرس مجموعة 10 قطع سعة 400 وات بسعر 135 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 62%، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات هايبر لولو ال جي تليفزيون 55 بوصة تقنية 4K اكتيف إتش دي آر سمارت، بسعر 2999 ريال بدلاً من 8499 ريال خصم 65%.

تخفيضات الشاشات هايبر لولو

يتوفر تي سي ال شاشة 50 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي اندرويد سمارت ال اي دي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 25%، يتوفر أيكون شاشة تليفزيون 50 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي سمارت ال اي دي تعمل بنظام أندرويد بسعر 1299 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 35%، يتوفر سكاي وورث أندرويد تلفزيون ذكي 32 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 20%، يتوفر تليفزيون ال جي 4K الذكي فائق الوضوح 50 بوصة بسعر 2349 ريال بدلاً من 4449 ريال خصم 47% ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات حتى نهاية فبراير.