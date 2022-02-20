شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى التاسيس الثلاثون للأجهزة والأدوات المنزلية

أقوى عروض العثيم الأسبوعية في ذكرى التأسيس الثلاثون للأجهزة والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى العديد من العروض والتخفيضات التنافسية على مجموعة هائلة من المنتجات والسلع الغذائية التموينية والاستهلاكية، هذا بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأجهزة الكهربائية المنزلية وشاشات التلفزيون والهواتف المحمولة، كما يمكنكم التمتع بالتسوق والاستفادة من العروض الجبارة لمجلة هذا الأسبوع من خلال التسوق أون لاين عبر الموقع الالكتروني للشركة، أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع مجموعة أسواق عبد الله العثيم المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم وأفضل عروض قسم الادوات والأجهزة المنزلية.

عروض العثيم الأسبوعية للأدوات المنزلية:

طقم قدور سويت هوم سيراميك مكون من 10 قطع بسعر 165 ريال سعودي.

قدر هوم واي بغطاء مكون من قطعتين متوفر بمقاسين مختلفين بسعر 70 و 85 ريال سعودي.

مقلاة ترست مكونة من قطعتين مقاس 24 سم و 28 سم بالإضافة إلى هدية بسعر 39.95 ريال سعودي.

عرض مقلاة تراست بحرية متوفرة بمقاسين مختلفين بسعر 59.95 ريال سعودي، و 79.95 ريال سعودي.

طقم قدور السيف ستانلس ستيل مكون من 8 قطع بسعر 249 ريال سعودي.

طباخة أرز بانيكس سعة 1.8 لتر بسعر 89 ريال.

شواية باربيكيو فورية بسعر يبدأ من 29.95 ريال سعودي وحتى 36.95 ريال.

شواية قمرا فورية بسعر 24.95 ريال سعودي.

شواية مقبض خشبي متوفرة بمقاسات مختلفة بسعر 12.95 ريال سعودي وحتى 14.95 ريال.

شواية باربيكيو صغيره بسعر 64.95 ريال سعودي.

عروض الأجهزة الكهربائية المتنوعة من الأجهزة المنزلية والجوالات: