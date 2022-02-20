شوف عروض اكسترا خصم يصل ل 60 ٪ علي جميع الأجهزة والمنتجات ولوازم المنزل

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تعد من إحدى الشركات المتخصصة لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات المتوافرة عن طريق شركة اكسترا التي تتوفر وتتواجد بالسعر القليل والصغير الذي يناسب ويلائم كل فرد مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يقوم الفرد بحصوله واستحواذه على كل مطالبه ومستلزماته، سواء كان ذلك من الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغير ذلك، حيث أن شركة اكسترا تكون شركة مساهمة دخلت للسوق المركزي والمالي في السعودية.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات تصل ل 55% لمدة 10 أيام على جميع الأجهزة والمنتجات
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض ومنح تلك العروض الخصومات القوية والرائعة التي توفر وتقدم من خلال شركة اكسترا، كما أن هذه الشركة تكون من إحدى الشركات المتميزة في قيامها بتقديم وعرض هذه العروض والخصومات بالسعر الذي يكون متناسبًا ومتوافقًا مع كل مقيم بالمملكة، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعتبر من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات وكذلك الكهربائيات عن طريق التجزئة.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي كور اي 5 حجم 15 بوصة سعة 256 جيجا بايت 8 جي رام 1 تيرا بايت باللون الرمادي يكون بسعر 3299 ريال سعودي.
- سعر التليفزيون من النوع هومز حجم 43 بوصة عالية الدقة مع 3 مداخل تخص اتش دي ام اي 2 مدخل يو اس بي يكون بسعر 1099 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري بولار ماكس 24000 وحدة يدعم الواي فاي الحار والبارد يكون بسعر 3699 بدلًا من 4399 ريال سعودي.
- المكيف الجداري من النوع جري 31800 وحدة يدعم الواي فاي كومبريسور روتاري الحار أو البارد يكون بسعر 5299 بدلًا من 7499 ريال سعودي.
- الثلاجة من النوع هاير مع أربعة أبواب حجم 15.5 قدم الانفرتر باللون الرمادي الزجاجي سعرها يكون 3699 بدلًا من 6099 ريال سعودي.
- العجينة من النوع كينوود بروسبير 1000 واط مع إناء حجمه 4.3 لتر باللون الفضي سعرها يكون 869 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- سعر المطحنة من النوع مولينكس باللون البرتقالي 180 واط تكون 139 بدلًا من 179 ريال سعودي.
- القلاية الهوائية من النوع فيليبس حجم 1.2 كيلو جرام 6.2 لتر 2000 واط باللون الأبيض أو الوردي تكون بسعر 549 بدلًا من 849 ريال سعودي.
- سعر الميكروويف من النوع وايت وستنجهاوس مع الشواية مقاسه 42 لتر باللون الفضي يكون بسعر 649 بدلًا من 849 ريال سعودي.
- ماكينة تشذيب الأذن والأنف والحاجب من النوع وال سعرها يكون 54 بدلًا من 69 ريال سعودي.
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