لو مفتاح قفلك ضاع إليك طرق عبقرية لفتح القفل بدون مفتاح

من أصعب الأشياء التي تواجهنا هو عندما نفقد مفتاح المنزل أو مفتاح أي غرفة مغلقة وفي هذا الوقت تحديدا نشعر بالتوتر الشديد والذي من المحتمل أن يؤدي إلى رفع مستوى ضغط الدم لذلك عليك أن تلتزم الهدوء حتى تفكر جيدا في طريقة جيدة حتى تستطيع أن تفتح الباب المغلق لذلك في هذا المقال سوف نتحدث عن طرق عديدة تساعدك في فتح القفل بدون المفتاح المفقود.

فتح القفل بدون المفتاح

هناك عدة طرق سوف نذكرها بالتأكيد سوف تعمل على حل المشكلة لذلك يجب أن تضع كامل التركيز في قراءة تلك الحيل:

الطريقة الأولى: هي أن تحضر مفتاحين كل منهما يستخدم لربط وفك الأشياء لذلك عندما تقوم بتحضيرهم عليك أن تضع كلا المفتاحين في القفل ثم اجعلهم على شكل مقص وبعد ذلك عليك أن تضغط مثل الكماشة وسوف ترى النتيجة بوضوح وترى القفل قد انفتح.

الطريقة الثانية: عليك أن تحضر مشبك الورق ثم عليك أن تفكه حتى يصبح على هيئة سلك طويل بعد ذلك قم بثنيه ثم عليك أن تدخله مكان المفتاح وحاول أن تلفه جيدا حتى يتم انفتاح القفل.

فتح القفل في حالة ضياع المفتاح

هناك طرق أخري أيضا تساعدك على فتح القفل بدون استخدام المفتاح والذي فقدته لذلك لا تقلق لأن تلك الطريقة التي سوف نذكرها تكون سهلة للغاية وتستطيع أن تفتح المفتاح بكل سهولة: