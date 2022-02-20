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محمد سياف - ابو ظبي - سنتعرف اليوم عن تفاصيل حول كيفية تحديد اتجاه القبلة على هاتفنا المحمول وقبل تأدية الخمس صلوات، حيث يبحث الكثير من المسلمين، وخاصة المسافرين أو الذين انتقلوا من مكان إلى آخر، عن اتجاه القبلة.

كما نعلم جميعًا، القبلة هي الاتجاه الثابت لمسجد مكة في المملكة العربية السعودية الذي يواجه الكعبة المشرفة، وهو الاتجاه الذي يواجهه جميع المسلمين في العالم عندما يصلون.

نستعرض في بوابة “مصر فايف” كيفية تحديد اتجاه القِبلة عبر الإنترنت على هاتفك المحمول وكيفية تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم.

كيفية تحديد اتجاه القبلة أونلاين بالموبايل

يتم تنزيل برنامج اتجاه القبلة من متجر الهواتف المحمولة أو الدخول علي https://qiblafinder.withgoogle.com.

ثم افتح علامة تبويب GPS من الإعدادات الخاصة بهاتفك.

افتح البرنامج وانتظر حتى يظهر اتجاه القبلة الصحيح.

طريقة تحديد اتجاه القِبلة

نستخدم موقع الكعبة (خط عرض 21.4224779 وخط طول 39.8251832) وموقعك الحالي (متوفر بواسطة GPS أو بنفسك) لتحديد أقصر مسار مباشر بين نقطتين على الأرض، والمعروف أيضًا باسم مسافة الدائرة الكبرى. يتم تحديد هذا المسار باستخدام معادلة هافيرز، وعند عرضه على خريطة مسطحة قد يظهر أحيانًا بشكل قطري بسبب انحناء الأرض.

اتجاهات القبلة استخدم البوصلة في جهازك المحمول عن طريق تنزيل تطبيق اتجاه القِبلة على الجهاز المحمول .

ويمكن تحديد قبلة الصلاة أيضًا عن طريق الآتي

الشمس

يمكن تحديد اتجاه القِبلة من خلال معرفة الاتجاه الذي تغرب فيه الشمس أو تشرق، كأن يقف الإنسان باتجاه الشرق، فيكون الغرب خلفه، ويساره شمالاً، والجنوب يمينه (الجنوب اتجاه القبلة)، وبوضع اتجاه شروق الشمس على اليمين، يكون اتجاه القبلة من الخلف، أي من الصباح إلى ما قبل الظهر، ومن الأمام من الأمام إلى العصر حتى غروب الشمس.

نجم القطب الشمالي

جعل الله تعالى النجوم كدليل، بما في ذلك نجمة الشمال، لتحديد اتجاه الجنوب، لأنها ثابتة ولا تترك موقعها.

ظل الإنسان وقت الظهيرة

الشمس عمودي على الكعبة حيث إذا وقف شخص تحت الشمس في هذا الوقت وتحدد اتجاه ظله ، فوجه العبادة عكس اتجاه الظل.

عند الفقهاء: مواجهة حكم من أحكام القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، سواء أكانت الصلاة إجبارية أم ثانوية، إلا في حالتين، وهما: في حالات الخوف والقتال. العدو، وعند إعطاء صلاة إضافية للحيوانات أثناء السفر مع تقصير أوقات الصلاة.