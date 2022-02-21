شوف تخفيضات حصرية من Saco تصل إلى 36 % على منتجات منزلية مختارة

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كما تحرص على راحة عملائها وسلامة أجسامهم تقدم لهم عروض ممتازة على كراسي الاسترخاء، كما توفر لعشاق الجمال والباحثين عن الأهتمام الشخصي الذاتي سواء كان الحريم أم الرجال عروض العناية الشخصية، وفي هذا المقال سوف سوف نقدم لكم أكثر المنتجات المنزلية التي لا يستغنى عنها الجميع.

مكواة بخار بقوة 1500 وات، تتميز بصغر حجمها، محمولة باليد، متوفرة تسخين مزدوج من الجهتين، تستخدم في كي جميه الأقمشة، مواصفات مميزة طول 16.6 عرض 23.3 ارتفاع 35.7 سم، سعة الخزان 230مل، بسعر 249.00 ريال بدلاً من 299.00 ريال، ادفع 83.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

مكواة Teval تيفال بخار 2×1، بقوة 800 وات، رأس معدني صلب، سعة الخزان البخار 70 مل، ضمان سنتين، َتعددة الألوان التي تناسب أذواق جميع العملاء، السطح السفلى معدني، جاهزة للعمل في أقل من 70 ثانيه، صناعة الصين، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 199.75 ريال، ملحقات رأس البخار المعدنية 15 دقيقة، بسعر 159.00 ريال بدلاً من 199.75 ريال، ادفع 53.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

مكواة بخار تيفال Tefal، بقوة 1200 وات، مصنوع من السيراميك، متوفرة بخزان مياه، صنعت في إندونيسيا، خزان مياه مصنوع من السيراميك بسعة 250 مل دفع البخار 100 جرام مكواة عمودية، مضادة للتنقيط نظام مضاد للتكلس صنع، بسعر 139.00 ريال بدلاً من 169.00 ريال، ادفع 46.33 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.