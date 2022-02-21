شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل ل 45% على جميع المنتجات وحتي 28 فبراير 2022

يقدم هايبر بنده الخصومات الرائعة وأكبرها مع العروض القوية والمذهلة للغاية وذلك يحدث باستمرار، كما استطاع السوق أن يقدم العروض والخصومات الكبيرة اليوم الموافق السابع من شهر يناير في عام 2022 إلى كافة زبائن هايبر بنده، حيث أن العديد من المقيمين والأشخاص في المملكة العربية السعودية يترقبون هذه الخصومات الكبيرة والرائعة مع العروض المذهلة التي يوفرها هايبر بنده، وأيضًا فإن تلك العروض والخصومات تتوافر على كافة المستلزمات والمستحضرات الغذائية والغير غذائية بالهايبر.

عروض بنده السعودية

تكون شركة بنده تأسست عام 1970 فهي من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أصبحت شركة متخصصة بالسوق التجاري لبيع كافة المستلزمات الغذائية مع المنتجات الغير غذائية أيضًا، وبعدها انتشرت بصورة كبيرة إلى أن صارت شركة كبيرة وشهيرة في ذلك المجال عند تواجد وتوافر عدة مجموعات متخصصة في صافولا الممتلكة من قبلها والتي استحوذت ليها أيضًا بأواخر القرن رقم 20 إلى ذلك اليوم حتى صار لديها 200 فرع يتم تواجدهم في ثمانية وثلاثون مدينة تقريبًا في السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده اليوم مزيل العرق من النوع آكس رول أون مقدار 50 مل يكون بسعر 14.95 بدلًا من 26.25 ريال سعودي.

فا مزيل العرق مقدار 50 مل يكون بسعر 7.95 بدلًا من 15.50 ريال سعودي.

صابون الجسم من النوع سافانا مقدار 120 جرام يكون بسعر 1.75 بدلًا من 2.50 ريال سعودي.

500 مل من جل الاستحمام نوعه سافانا يكون سعره 15.95 بدلًا من 24.75 ريال سعودي.

400 مل من الشامبو نوعه برت بلس يكون بسعر 10.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده