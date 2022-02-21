أسعار بلاي ستيشن 5 في السعودية 

أسعار بلاي ستيشن 5 في المملكة العربية السعودية، أخذت ألعاب بلاي ستيشن تنتشر في كافة البلاد العربية والأجنبية، وهي منصة ألعاب فيديو أنتجتها شركة سوني، وقد صدر في 12 نوفمبر 2020، وفي 19 نوفمبر 2020 انتشرت لباقي الدول، ويمتاز الجهاز باحتوائه على معالج ثماني النواة، وسرعة تصل إلى 3.4 جيجا هرتز بسعة تخزين 5.5 جيجا بايت، وتوجد ذاكرة عشوائية GDDR مساحته 16 جيجا بايت، و سنتعرف على أسعار بلاي ستيشن 5 في المملكة من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي.

سعر بلاي ستيشن 5 في السعودية

حددت المملكة العربية السعودية سعر بلاي ستيشن 5 للإصدار الرقمي والإصدار العادي، حيث بلغ سعر الإصدار الرقمي 1839 ريال سعودي، والإصدار العادي 2299 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر بلاي ستيشن 5 في مكتبة جرير

سعر بلاي ستيشن 5 في مكتبة جرير تقوم مكتبة الجرير ببيع السلع والمنتجات عبر موقعها الإلكتروني بعد حجز السلعة مسبقا، ويتم الدفع بشكل إلكتروني بطرق مختلفة، وقد حددت أسعار بلاي ستيشن 5 للنسخة العادية بسعر 499 ريال سعودي، ويساوي 2299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، أما سعر بلاي ستيشن 5 للنسخة الرقمية بلغ 399 دولار أمريكي، أو 1496 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

كيفية شراء بلاي ستيشن 5 من مكتبة جرير

يمكن شراء بلاي ستيشن 5 من مكتبة جرير إلكترونيا باتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها من خلال السطور التالية: