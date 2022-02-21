نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات والإلكترونيات حتى 1 مارس بتخفيضات مكتبة جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس السعودي متاحة الأن في نشرة عروض جرير للجوالات والإلكترونيات، ومستمرة حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، بأسعار مغرية لكافة الأجهزة الإلكترونية وخدمة تقسيط لشراء المنتجات، هذا بالإضافة إلى توافر عدد كبير من المنتجات، لذلك فإنك بالتأكيد ستجد ما تبحث عنه مع خصم هائل على السعر حصريًا في مكتبة جرير jarir bookstore.

عروض جرير للجوالات

الإصدارات الحديثة من الهواتف الذكية من ضمن تخفيضات مكتبة جرير السعودية، حيث يتوافر جوال ايفون 13 بمساحة تخزين داخلية 128 جيجابايت، مع شبكة 5G، وتشمل عروض جرير المزيد من الجوالات، ومنها جوال سامسونج جلاكسي S21 FE 5G، مع كاميرا خلفية ثلاثية وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وفيما يلي نعرض أسعار الجوالات.

ايفون 13 بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالكسي S21 FE، بسعر 2599 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

مكتبة جرير jarir bookstore

بادر بشراء جوالات سامسونج من مكتبة جرير واحصل على خصم كبيرعلى الأسعار، بالإضافة إلى سماعات لاسلكية Samsung Galaxy Buds2 هدية مجانية، وينطبق ذلك على كلًا من الجوالات سامسونج جالكسي زد فليب 3 وسامسونج جالكسي زد فولد 3، إلى جانب المزايا المتاحة في كلاهما من تصميم مميز وشاشة أكبر حجمًا.

جوال سامسونج جالكسي زد فليب 3، بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي زد فولد 3، بسعر 6499 ريال سعودي بدلًا من 6799 ريال سعودي.

عروض مكتبة جرير للإلكترونيات

إليكم عروض الأجهزة الإلكترونية المتاحة في مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية، فالأجهزة اللوحية من ايفون، هواوي، لينوفو، تي سي إل متوافرة بمواصفات وإمكانيات رائعة، وحتى الشاشات المخصصة للألعاب متاحة أيضًا في jarir، وتتميز بدقتها العالية لتجربة شيقة أكثر في الألعاب، بالإضافة إلى توافر أحجام عديدة منها بداية من 24 بوصة وحتى 34.

هواوي MatePad Pro، رامات 8 جيجا، بسعر 2899 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي.

شاشة ألعاب من إل جي 34 بوصة، بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من 2049 ريال سعودي.

جرير لابتوب

اللابتوب بسعر أوفر الأن في تخفيضات جرير للأجهزة الإلكترونية، ومن بينها أنواع مخصصة للألعاب، وأنواع أخرى للاستخدامات المعتادة سواء في العمل أو الدراسة أو التصفح، مع إمكانيات مختلفة بدايةً من الأبسط وحتى الأكثر احترافية.