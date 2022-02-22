شوف أفضل عروض يوم التأسيس السعودي 1443 تسوق قبل إنتهاء العروض

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عمر شويل - جدة منذ أن قام الملك سلمان بالإعلان عن إنطلاق فاعليات يوم التأسيس السعودي وتوثيق يوم الثاني والعشرين من فبراير كمناسبة رسمية سنوية للاحتفال بها، ولم تعد أهمية اليوم تقتصر فقط على أهميته التاريخية لكونه يوم عظيم حيث تأسست في المملكة العربية السعودية، على يد الأمير محمد بن سعود في العام 1727 ميلاديا، ولكن تتحدد أهميته في تلك الأيام أيضا من حيث طرق الاحتفالات التي تشمل جميع أرجاء المملكة، وتتضمن فعاليات الاحتفال أفضل عروض يوم التأسيس والخصومات المميزة التي تصل لنصف الثمن.

أفضل عروض يوم التأسيس السعودي شركات الطيران

قامت المؤسسات السعودية كافة بوضع العديد من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات ضمن فاعليات الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، ومن أبرز تلك العروض ما يتم تقديمه من شركات الطيران داخل المملكة العربية السعودية، حيث بدأت شركات الطيران في تنظيم العديد من العروض والتخفيضات على رحلاتها المتعددة استعدادا للاحتفال بهذا اليوم الوطني.

على سبيل المثال قامت شركات الطيران السعودية الوطنية بتنظيم رحلات طيران تنطلق في تاريخ يوم الثامن والعشرين من فبراير إلى العاصمة بانكوك، بتخفيض على الرحلة يصل إلى حوالي 15% من سعر الرحلة الأساسي، حتى يصبح سعر رحلة الطيران بعد التخفيض 1499 ريالا سعوديا فقط، للاستمتاع بالتخفيض على تلك الرحلة ضمن عروض يوم التأسيس السعودي قم باستخدام الكود ITHRA 15، وغيرها من العروض العديدة التي يتم تقديمها من قبل مختلف شركات الطيران.

عروض مكتبات جرير

على جانب آخر قامت مجموعة مكتبات جرير السعودية الشهيرة بوضع عروض وخصومات خاصة على المستلزمات والمنتجات التعليمية شاملة الطلبة والخريجين على حد سواء ضمن احتفالية يوم التأسيس السعودي، شملت العروض كلا من اللوازم الدراسية والأجهزة الإلكترونية والشاشات والهواتف الذكية والكتب وغيرها من المنتجات بخصومات تصل إلى نسبة 50%، تسري العروض حتى 1 مارس 2022.

عروض على الدورات التعليمية

بينما شاركت المؤسسة العامة في المملكة العربية السعودية المختصة في التدريب التقني والمهني بمشاركة المواطنين السعوديين في احتفالات هذا اليوم ذا الأهمية الوطنية والتاريخية وذلك من خلال عمل عروض المميزة على بعض الدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة.