- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة كراميش للأطفال 2022 الجديد علي النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قامت قناة كراميش بتغيير تردد قناة كراميش للأطفال 2022 علي القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك ليتمكن المشاهدين من متابعة القناة بأفضل جودة وأنقي صورة حيث تعد القناة واحدة من أهم قنوات المحببة للأطفال وذلك بسبب المحتوي المتميز الذي يقدم عبر القناة والذي يقوم علي صناعته نخبة من أهم خبراء التربية للأطفال مما يصنع محتوي رائع يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم لذا يحرص الآباء والأمهات المصريين والعرب علي تنزيل تردد قناة كراميش للأطفال علي جهاز التلفاز في المنزل ليتابعه الأطفال.
تردد قناة كراميش للأطفال 2022 علي النايل سات
أعلنت قناة كراميش عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك عن تغيير التردد الحالي للقناة علي النايل سات في نهاية الشهر الجاري فبراير 2022 وذلك حرصا من إدارة القناة علي ضمان وصول أفضل إشارة للمشاهدين للقناة للاستمتاع بأفضل وأقوي الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة عبر ترددها واليكم متابعينا التردد الجديد للقناة:
- القمر : النايل سات
- التردد : 11643
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
أهم محتويات قناة كراميش للأطفال 2022
تعتبر قناة كراميش هي اختيار الأطفال وأولياء الأمور الأول من حيث قنوات الأطفال بسبب المحتوي الممتع الذي يقدم عبر القناة والذي يحتوي في نفس الوقت علي قيم أخلاقية ومعلومات علمية تساعد علي بناء شخصية الأطفال بشكل جيد حيث يتعلمون من القناة مبادئ أخلاقية مثل الصدق والأمانة وكيفية معاملة الوالدين والأصدقاء بالإضافة إلي تعلم الأرقام والحروف والكلمات ومن أهم محتويات التي تعرض عبر القناة:
- أغنية لا تكذب لمجاهد هشام وزينة عواد
- أغنية شدت شعري لزينة عواد و ناتلي رأفت
- أغنية فواكه فواكه بأكلها وبصحصح للين الغيث
- أغنية حظيرة الحيوان
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة كراميش للأطفال 2022 الجديد علي النايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.