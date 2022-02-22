انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة كراميش للأطفال 2022 الجديد علي النايل سات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت قناة كراميش بتغيير تردد قناة كراميش للأطفال 2022 علي القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك ليتمكن المشاهدين من متابعة القناة بأفضل جودة وأنقي صورة حيث تعد القناة واحدة من أهم قنوات المحببة للأطفال وذلك بسبب المحتوي المتميز الذي يقدم عبر القناة والذي يقوم علي صناعته نخبة من أهم خبراء التربية للأطفال مما يصنع محتوي رائع يجمع بين الترفيه والتربية والتعليم لذا يحرص الآباء والأمهات المصريين والعرب علي تنزيل تردد قناة كراميش للأطفال علي جهاز التلفاز في المنزل ليتابعه الأطفال.

تردد قناة كراميش للأطفال 2022 علي النايل سات

أعلنت قناة كراميش عبر صفحتها الرسمية علي الفيس بوك عن تغيير التردد الحالي للقناة علي النايل سات في نهاية الشهر الجاري فبراير 2022 وذلك حرصا من إدارة القناة علي ضمان وصول أفضل إشارة للمشاهدين للقناة للاستمتاع بأفضل وأقوي الأغاني والبرامج الترفيهية والتعليمية التي تقدمها القناة عبر ترددها واليكم متابعينا التردد الجديد للقناة:

القمر : النايل سات

التردد : 11643

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

أهم محتويات قناة كراميش للأطفال 2022

تعتبر قناة كراميش هي اختيار الأطفال وأولياء الأمور الأول من حيث قنوات الأطفال بسبب المحتوي الممتع الذي يقدم عبر القناة والذي يحتوي في نفس الوقت علي قيم أخلاقية ومعلومات علمية تساعد علي بناء شخصية الأطفال بشكل جيد حيث يتعلمون من القناة مبادئ أخلاقية مثل الصدق والأمانة وكيفية معاملة الوالدين والأصدقاء بالإضافة إلي تعلم الأرقام والحروف والكلمات ومن أهم محتويات التي تعرض عبر القناة: