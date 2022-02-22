شوف أقوي الصفقات المميزة من saco على العدد والأدوات بخصومات تصل إلى 40%

جميعنا لا يمكنه الاستغناء عن أستخدام الأدوات والمعدات سواء كانت كبيرة أو صغيرة ودئما متوفرة بكل منزل أو بالسيارة، والرجال تحديداً يحثون دئما عن كل ما هو أفضل ومميز من الصفقات، ساكو تقدم أقوي عروضها الجبارة المتنوعة على مستلزمات وأكسسوارات الحمامات بمشتملاتهم، كما توفر قعدات تواليت عربي وأفرنجي، كما تقدم تشكيلة متنوعة من خلاطات الحنفيات، تتمتع جميع العروض بخصم يصل حتى 40%، تقدم لعملائها خدمة توصيل طلباتهم للمنزل بسعر رمزي، كما تقدم أيضا نظاك الشراء بالتقسيط بدون فوائد على دفعات من شركة تمارا.

أقوي الصفقات المميزة من saco على العدد والأدوات بخصومات تصل إلى 40%

خلاط حنفية دوش دلتا كروم، صنبور دش، لون كروم، يثبت ويركب بالجدار، مصنوع من مادة النحاس، يدوم أستخدام بين عشر أو خمسة عشرة عام، قبل أن يبدأ بااتنقيط والتلف، بسعر الخلاط 118.20 ريال بدلاً من 197.00 ريال، ادفع 39.40 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

حوض بقاعدة قائمة، لون أبيض، تصميم فريد وعصري، حجم الحوض 58سم، طوله81 سم، أرتفاعه 47.5 سم، عرضه 58 سم، مصنع من خزف السيراميك الفخار فائق الجودة المضاد للتأكل، مصمم بشكل جذاب يخطف العين عند دخول حمامك، بسعر 179.75 ريال بدلاً من 284.50 ريال، ادفع 59.91 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.

حمام عربي” قعدة بلدي “، عرض 550 سم، طولها 420 سم، ارتفاع 170سم، مصنع من خزف السيراميك الفاخر، متوفر باللون الأبيض، سعر القطعة 69.00 ريال، بدلاً من 129.00 ريال، خدمة التوصيل للمنزل يضاف 25 ريال.

طقم زرديات أحجام وأشكال مختلفة، مكون من 6 قطع، تول ريك، مصنع من مواد صالبة عالية الجودة ومتينة، سهل فالحمل والأستخدم، يخزن بأي مكان سوادء المنزل أو بالسيارة، سعر الطقم 59.10 ريال بدلاً من 98.50 ريال.

مثقاب لاسلكي ” شنيور”، بقوة 18 فولت، ماركة Black and Decker، متوفر معه طقم مقابض بأحجام مختلفة عددهم 10 قطع، ضمان سنتين، يدور فالدقيقة الواحدة 800 دورة، حجم مقبض الرأس 10مم، ليس متوفر بس عات متعددة، يعمل لحفر الحوائط وعمل ثقوب لتركيب المسامير، فقط بسعر 579.00 ريال، ادفع 193.00 ريال فقط على 3 دفعات بدون رسوم.