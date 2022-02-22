طول عمرى برمى تفل القهوة لحد ماعرفت أنه كنز شوفي استخداماته المذهله مش هترميه من النهاردة ابدا

القهوة هي احد اكثر المشروبات شهرة حول العالم وليس هناك من لا يحب القهوة فهي لها مذاق خاص ورائحة ذكية بجانب ان لها العديد من الفوائد الصحية ومفيدة ايضا للبشرة والشعر، وغالبا بعظ تناول القهوة ما يتم التخلص من تفل القهوة، ولكن مالا يعرفه الكثير ان بقايا القهوة لها فوائد كثيرة للبشرة ولها استخدامات اخري متعددة، ويمكن استخدام تفل القهوة في حل العديد من مشاكل البشرة وخلال هذا المقال سنوضح طريقة استخدام تقل القهوة للبشرة، واستخدامه الأخرى.

طريقة استخدام تفل القهوة لتبييض البشرة

القهوة لها فوائد متعددة للبشرة ويمكن استخدام قشر القهوة في عمل ماسك طبيعي لتبيض البشرة والتخلص من الحبوب والبقع السوداء ويتم تحضير الماسك عن طريق خلط معلقة من تفل القهوة مع معلقة من السكر ونصف معلقة من الملح ويضاف على الخليط معلقة من زيت الزيتون وتقلب كل المكونات معا حتى تتجانس ويمكن استخدام هذا الخليط على البشرة للتخلص من طبقات الجلد الميت وتبيض البشرة والتخلص من التصبغات والكلف، شد الجلد والتخلص من تجاعيد البشرة كما يعمل على حماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية التي تدمر خلايا البشرة، ويمكن استخدامها على الأماكن الموجود بها علامات على تمدد الجلد في الجسم حيث ينم تدليك هذه الأماكن بالخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق وبعد ذلك يتم شطف الجلد.

استخدامات تقل القهوة المتعددة

تفل القهوة كنز لا يجب التخلص منه بل يحب الاحتفاظ به في علبة في الثلاجة لاستخدامه في الاتي:-