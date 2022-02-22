شوف خصومات 60% اسواق العثيم بالسعودية اليوم على جميع السلع

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عمر شويل - جدة متجر أسواق عبدالله العثيم يعرض ويقدم أفضل الخصومات على جميع الأجهزة الإلكترونية والجوالات، الذي يعتبر من أهم المتاجر التي توجد في المملكة العربية السعودية، والتي تنال إعجاب جميع عملائها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال عروض العثيم للجوالات والأجهزة الإلكترونية.

خصومات أسواق في السعودية:

يقدم أسواق العثيم الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات الغذائية ومهرجان الطازج على جميع أنواع السلع الغذائية الطازجة، والتنزيلات كل يوم جدي في أسواق عبدالله العثيم، والعروض 2 كيلو بنفس سعر كيلو، وسارية العروض حتى نفاذ الكمية.

خصومات أسواق العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية:

أشتري من أسواق العثيم بأي فروع بالسعودية البرتقال بسعر 5,95 ريال.

تقدم أسواق العثيم عرض على فطيرة سادة وليمة 400 جرام.

خصومات على نقانق الدجاج بالجبنة داري 340 جرام.

تنزيل خاص على خضار مونتانا 400 جرام.

خصومات أسواق عبدالله العثيم في السعودية:

يحتوي أسواق العثيم على الكثير من المنتجات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” دقيق فاخر من فوم، ومرقة الدجاج ماجي، وخليط كيك بيتي بالفانيلا من كروكر، وخليط كيك بيتي بالشوكولاتة من كروكر، وذرة حلوة قودي ذهبية كاملة الحبة، وريب أي بقري برازيلي، وستيك بقري برازيلي، وفيليه ستيك بقري برازيلي، وأفخاذ دجاج كاملة من اليوم، مسحوق غسيل مركز أريال”.

خصومات أسواق العثيم على الجوالات اليوم:

يقدم أسواق العثيم بالسعودية أروع العروض على الجوالات من أهمها ايفون ١٣ برو 1TB سعة ٥١٢ جيجا بايت، وايفون ١٣ برو سعة ٢٥٦ جيجا بايت، ايفون ١٣ برو سعة ١٢٨ جيجا بايت، وايفون ١٣ برو ماكس سعة ٥١٢ جيجا بايت، وايفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجا بايت، وايفون ١٣ برو ماكس سعة ١٢٨ جيجا بايت، وGalaxy z fold 3 سعة مئتان وستة وخمسون جيجا بايت.

عروض أسواق العثيم بالسعودية على اللاب توب:

كما يقدم العديد من العروض والتخفيضات في كل الفروع على لاب توب أبل وسعته المؤقتة ٨ جيجا بايت، ولاب توب هواوي D14 سعته ٥١٢ جيجا بايت، ولاب توب هواوي D15 سعته ٢٥٦ جيجا بايت، ولاب توب Lenovo سعته المؤقتة أربعة جيجا بايت، ولاب توب Lenovo فليكس سعته المؤقتة أربعة جيجا بايت، ولاب توب hp بافليون ex سعة ٢٥٦ جيجا بايت، ولاب توب hp نوتبوك سعة ٢٥٦ جيجا بايت.